Герои спецоперации «Z»: старшина Галина Пидгурская вынесла с поля боя 20 раненых бойцов

Подполковник Сергей Губанов и Старшина Галина Пидгурская

«Комсомолка» продолжает знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Они проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи.

Во время столкновений российские воины, следуют советам из знаменитой книги легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова "Наука побеждать", которая стала памятником русской военной мысли.

"Сам погибай, а товарища выручай", - напоминал своим солдатам генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения.

УНИЧТОЖИЛ 10 УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Даниил Рыжков

«Младший сержант Даниил Рыжков, действуя в составе мотострелковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. В ходе боя противник предпринял попытку отрезать от основных сил взвод мотострелков, в состав которого входил Даниил. Оценив ситуацию, младший сержант Рыжков вместе с отделением осуществил прорыв редутов противника, продвигаясь на БТР и ведя огонь по боевикам. В ходе боестолкновения Даниил был ранен в руку осколком от разорвавшегося рядом с БТР минометного снаряда, однако, самостоятельно оказав себе помощь, продолжил вести бой. В бою Даниил уничтожил до 10 украинских националистов. Благодаря мужеству и отваге младшего сержанта Даниила Рыжкова попытка окружения российских мотострелков украинскими националистами обернулась провалом. Противник, понесший потери, был вынужден отступить».

Младший сержант Даниил Рыжков

ВЫНЕСЛА С ПОЛЯ БОЯ 20 РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

Старшина Галина Пидгурская

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик санитарный инструктор старшина Галина Пидгурская неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим мотострелковой бригады. В ходе боев с украинскими националистами Галина, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказала первую помощь 20 раненым военнослужащим бригады прямо на поле боя, после чего лично вынесла их из-под обстрела, сгруппировала в безопасном месте и обеспечила маскировку, чем спасла их жизни. После окончания боя обеспечила эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд».

ПОДБИЛ ТРИ ТАНКА И ЧЕТЫРЕ БМП-2

Подполковник Сергей Губанов

«Командир танкового батальона подполковник Сергей Губанов вместе с вверенным ему танковым батальоном в составе батальонно-тактической группы принимал участие в наступательной операции с целью освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов. Обороняющиеся украинские радикалы вели ожесточенный минометный огонь по наступающим российским подразделениям. Находясь под вражеским огнем, подполковник Губанов, не теряя самообладания, оценил сложившуюся обстановку, обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела противника и вступил в бой с националистическими подразделениями. Лично управлял танком Т-72Б3. В бою Сергей уничтожил три танка противника, четыре единицы БМП-2 и более тридцати человек живой силы противника. В течение суток непрерывного боя подразделение подполковника Губанова прикрывало огнем мотострелковые подразделения, что позволило освободить населенный пункт от вооруженных формирований противника».