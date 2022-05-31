Военная спецоперация на Украине 31 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 мая 2022 года.

Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ содействовать морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из портов Украины. Также он подтвердил, что РФ готова экспортировать удобрения и сельхозпродукцию в больших объемах, если с нее будут сняты санкции.

Минобороны России рассказало, что украинские боевики из националистического подразделения "Кракен" практикуют в Харьковской области карательные рейды. По данным ведомства, так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста, который освещал ситуацию вокруг Украины. Погибшему корреспонденту было всего 32 года, его звали Фредерик Леклер-Имофф. Он работал телеоператором и снимал репортаж для канала BFM.

Президент России подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке детям-сиротам из республик Донбасса и Украины. Также упрощена процедура получения российского гражданства и для опекунов и попечителей детей-сирот.