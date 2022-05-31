Известные россияне рассказали о своем отношении к курению

Вопрос дня: У вас какие отношения с табаком? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Никакого отношения к табакокурению не имел. Даже в бурной юности на юге России.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Существуют давние ритуалы, и мы понимали, что, когда начнут запрещать курение в ресторанах, это окажется болезненным. Конечно, курящим завсегдатаям ресторанов запреты не нравились. Некоторые курили специально, напоказ. Что касается меня лично, то я не курил, а вот отец получил от никотина рак горла. И, кстати, надо понимать, что рынок табака жестко поделен в мире тремя игроками и они диктуют правила.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент Российского сигарного союза:

- У меня отношение к табаку спокойное. Почему Колумб привез в Европу 1200 новых продуктов, но только один из них - табак - занял такое «особое место»? Я в школе закурил. Тогда это баловством было, а спустя годы табак стал элементом жизни. Кто-то может сказать, что человечество за эти годы придумало более доступный антидепрессант, чем табак? Я курил 12 лет папиросы и сигареты. И спокойно от них отказался в пользу сигар. А это совсем другая история.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Я курил очень давно - лет 15 назад. Бросил сам - не зашивался, пластыри не клеил, не промывал ничего. Всё на силе воле. Пока помогает.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер сборной России по хоккею:

- Когда-то курил - когда в армии служил. Бросил очень давно. Когда мои ребята вышли в финал в 2000 году, то перед решающим матчем я сказал им: мы выиграем - я бросаю. И вы тоже. В итоге никто там и не баловался сигаретками. Я им вдалбливал: важен ваш результат, а не ваши сигареты. После этого никто ни одной сигареты в рот не брал ни разу.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампред Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Закурила в 18 лет, во Втором медицинском, да там все студенты покуривали. Я дважды рожала и пыталась бросать курить дважды. Но так и не бросила.