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Общество30 мая 2022 19:55

Вместо операционной Макс оказался в бомбоубежище

Чтобы научиться ходить, в марте мальчик из должен был лечь в Московскую клинику, но семья не смогла выехать с Украины…
Ярослава ТАНЬКОВА
Ярослава ТАНЬКОВА
Пожалуйста, помогите Максу встать на ноги, несмотря на все трудности выпавшие на его долю!

Пожалуйста, помогите Максу встать на ноги, несмотря на все трудности выпавшие на его долю!

Максим родился с диагнозом: детский церебральный паралич и первые восемь лет прожил с постепенно тающей надеждой, что занятия и массажи помогут встать на ноги. Не помогло. Но родители не сдавались. Выяснили, что в Москве теперь делают спасительную операцию СДР (селективная дорсальная ризотомия) — нейрохирургическое лечение спастики у детей с ДЦП. Это операция на спинном мозге, очень сложная, и раньше такое чудо только в США водилось за бешеные деньги. А теперь за 550 тысяч рублей и совсем под боком. Конечно, для семьи простого пожарного полмиллиона – это тоже заоблачная сумма, но хотя бы не долларов, а рублей. Стали искать: в долги залезли по уши, в соцсетях сбор объявили…

- Половину суммы сами собрали! - то ли оправдывается, то ли гордится мама Макса. – А вторую - просто не успели. Понимаете, у нас машина была на торги выставлена. Вырученная от продажи сумма должна была тоже пойти на оплату операции. Тогда бы хватило! Но ее уничтожило прямым попаданием снаряда вместе с другими машинами на пожарной стоянке рядом с убежищем, где мы прятались.

Госпитализация была назначена на 25 марта. Но 27 февраля, когда начались авиаудары, семья была вынуждена уехать из своего поселка в Мариуполь. И месяц они жили в подвальном убежище рядом с пожарной частью. Папа продолжал работать - в составе новой команды развозил еду и воду по другим укрытиям. А мама, Макс и его брат считали дни и молились, чтобы удалось все же успеть на операцию. Увы, в тот день - 25 марта — они только смогли выйти.

- Как только появилась возможность, мы тут же поехали в Москву! – рассказывает мама. – Нам назначен новый срок – 7 июня. И значит, Макс будет ходить! Мы сохранили собранную сумму и, как бы ни было трудно, ни копейки не потратили и не потратим…

Решимость и мужество этих людей вызывают огромное уважение. Вот только на оплату операции по-прежнему не хватает 150 000 рублей. Машина – это последнее, что было ценного у родителей Макса. Они бы и рады продать или отдать все, что угодно, но на данный момент у них нет даже дома. Пожалуйста, помогите Максу встать на ноги, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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