Вместо операционной Макс оказался в бомбоубежище

Пожалуйста, помогите Максу встать на ноги, несмотря на все трудности выпавшие на его долю!

Максим родился с диагнозом: детский церебральный паралич и первые восемь лет прожил с постепенно тающей надеждой, что занятия и массажи помогут встать на ноги. Не помогло. Но родители не сдавались. Выяснили, что в Москве теперь делают спасительную операцию СДР (селективная дорсальная ризотомия) — нейрохирургическое лечение спастики у детей с ДЦП. Это операция на спинном мозге, очень сложная, и раньше такое чудо только в США водилось за бешеные деньги. А теперь за 550 тысяч рублей и совсем под боком. Конечно, для семьи простого пожарного полмиллиона – это тоже заоблачная сумма, но хотя бы не долларов, а рублей. Стали искать: в долги залезли по уши, в соцсетях сбор объявили…

- Половину суммы сами собрали! - то ли оправдывается, то ли гордится мама Макса. – А вторую - просто не успели. Понимаете, у нас машина была на торги выставлена. Вырученная от продажи сумма должна была тоже пойти на оплату операции. Тогда бы хватило! Но ее уничтожило прямым попаданием снаряда вместе с другими машинами на пожарной стоянке рядом с убежищем, где мы прятались.

Госпитализация была назначена на 25 марта. Но 27 февраля, когда начались авиаудары, семья была вынуждена уехать из своего поселка в Мариуполь. И месяц они жили в подвальном убежище рядом с пожарной частью. Папа продолжал работать - в составе новой команды развозил еду и воду по другим укрытиям. А мама, Макс и его брат считали дни и молились, чтобы удалось все же успеть на операцию. Увы, в тот день - 25 марта — они только смогли выйти.

- Как только появилась возможность, мы тут же поехали в Москву! – рассказывает мама. – Нам назначен новый срок – 7 июня. И значит, Макс будет ходить! Мы сохранили собранную сумму и, как бы ни было трудно, ни копейки не потратили и не потратим…

Решимость и мужество этих людей вызывают огромное уважение. Вот только на оплату операции по-прежнему не хватает 150 000 рублей. Машина – это последнее, что было ценного у родителей Макса. Они бы и рады продать или отдать все, что угодно, но на данный момент у них нет даже дома. Пожалуйста, помогите Максу встать на ноги, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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