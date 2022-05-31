«Это бомба»: Пегова в обтягивающем мини-платье произвела фурор

Ирина Пегова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Пегова — актриса многих талантов: она снимается в кино и играет в театре, прекрасно поет, зажигательно танцует и катается на коньках (шоу «Ледниковый период» - тому пример). Два года назад Ирина приняла участие в проекте «Танцы со звездами», и с тех пор влюбилась в этот вид искусства. Пегова сделала танцы частью своей жизни: 43-летняя актриса освоила самые сложные движения и регулярно участвует в российских и международных соревнованиях. Артистка выступает вместе со своим партнером по «Танцам со звездами» Евгением Раевым.

В соцсетях актриса поделилась видеороликом, который произвел среди ее подписчиков настоящий фурор. В видео одетая в фиолетовое облегающее мини-платье артистка зажигательно танцует под композицию «Vienna» певицы Gretta Ray. Поклонники забросали Ирину комплиментами, отметив в комментариях ее мастерство на танцполе и потрясающий внешний вид.

Поклонники в восторге от фигуры и танца Ирины. Фото: соцсети.

«Фигура - отпад!», «Это бомба», «Настоящая богиня!», «Ирина, вы молодец, сделали себя сами!», «На ваш танец и на вас можно смотреть бесконечно. Это просто невероятно красиво», «Ирина, вы огонь! До невозможности красива!» - похвалили Пегову пользователи Сети.

Ирина всегда была женщиной рубенсовских форм. Но после болезненного развода с актером Дмитрием Орловым в 2011 году она от переживаний сильно похудела. Актриса решила закрепить этот результат и полностью изменила свой режим питания. Она проконсультировалась с профессиональным диетологом, перестала употреблять мучное и сладкое. В основе ее рациона – овощи и нежирное мясо. Кроме танцев Ирина занимается фитнесом в спортзале, отдавая предпочтение силовым упражнениям, бегу и кардиотренировкам. Ест артистка часто, но понемногу.

Актриса сильно похудела, и благодаря занятиям танцами держит себя в отличной форме. Фото: соцсети.

В браке с Дмитрием Орловым Ирина родила дочь Татьяну. Сейчас девушке 16 лет, она учится в одной из престижных школ Москвы. Пегова не исключает, что Таня может пойти по стопам родителей. По ее словам, она заметила у дочери актерский талант и полагает, что Татьяна может стать «крутой характерной артисткой». Ирина призналась, что у ее наследницы хорошо получаются пародии на друзей и учителей.