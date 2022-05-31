16-летний сын Мадонны пришел на боксерский матч в красном платье

Мадонна с сыном Дэвидом. Фото: соцсети.

Мода носить женскую одежду распространяется среди отпрысков голливудских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса с быстротой лесного пожара. Вот и наследник Мадонны решил заявить на весь мир о своей гендерной самоидентификации. Приемный сын певицы и британского режиссера Гая Ричи Дэвид Банда в минувшие выходные пришел вместе с мамой на боксерский матч. Для брутального поединка 16-летний подросток выбрал весьма нетривиальный наряд – красное платье с V-образным вырезом из коллекции adidas x Gucci. К нему он подобрал украшения от Вивьен Вествуд и черные кроссовки.

Для брутального поединка 16-летний подросток выбрал весьма нетривиальный наряд – красное платье с V-образным вырезом. Фото: соцсети.

Судя по снимкам, которые Мадонна опубликовала в соцсетях, внешним видом сына она осталась довольна. К слову, знатоки моды тут же припомнили, что в похожем красном платье Adidas певица в 1993 году пришла на премьеру фильма «Неспящие в Сиэтле».

Носить женские платья сын певицы начал год назад, в 15-летнем возрасте. В интервью Vogue UK Мадонна сообщила, что, по ее мнению, у нее и Дэвида "больше всего общего", если сравнивать с другими ее детьми. У Мадонны двое биологических детей: дочь Лурдес Леон, которую она родила от отношений со своим тренером по фитнесу, и сын Рокко, появившийся в ее браке с режиссером Гаем Ричи. Певица также усыновила в африканском государстве Малави четверых темнокожих детей: близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 9 лет), 16-летнего сына Дэвида Банду и 14-летнюю дочку Мэрси. Мадонна всегда подчеркивала, что предоставляет своим детям право самим выбрать свой пол.

Наследник Мадонны решил заявить на весь мир о своей гендерной самоидентификации. Фото: соцсети.

К слову, родной сын Мадонны Рокко решил сбежать от нее к отцу. Парень уехал из США в Великобританию и сейчас живет вместе с Гаем Риччи и его новой женой, моделью Джеки Эйнсли. Как рассказывают западные таблоиды, Рокко стал художником и взял псевдоним Rhed. Начинающий живописец заключил контракт на сотрудничество с галереей в Лондоне и выставляет свои картины за десятки тысяч долларов.