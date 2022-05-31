Накануне юбилея в Англии украли королеву

Никто не знает – кому и зачем могла понадобиться картонная королева... Фото: из соцсетей

Владельцы фермерского магазина Suffolk Food Hall, расположенного в графстве Суффолк на востоке Англии, возмутились кражей – с территории похитили картонную фигуру королевы Елизаветы II, которая встречала покупателей.

Пользователи англоязычных соцсетей бурно отреагировали на сообщение и даже назвали инцидент «настоящей изменой».

Неизвестно, обращались ли владельцы магазина к правоохранителям, но спустя несколько дней фигуру вернули, сообщает BBC.

Возможно, похитителям стало стыдно, а, может быть, они добились того, чего хотели.

На самом деле никто не знает – кому и зачем могла понадобиться картонная королева, и уж тем более, для чего было рисковать, возвращая ее на место.

– Королева вернулась. Спасибо, что вернули ее, – написала администрация магазина в соцсети.

– Хочется сказать, что моя вера в человечество была восстановлена, хотя в первую очередь – этого никогда не должно было случиться. Я так рад, что она вернулась, – прокомментировал один из подписчиков магазина.

– Добро пожаловать домой, – поддержал его другой.

Неудивительно, что сейчас внимание большинства жителей Британии приковано к королевской персоне и всему, что ее окружает – со 2 по 5 июня в стране пройдут торжества, посвященные 70-летнему юбилею правления Елизаветы II.