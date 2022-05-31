Шопинг в Италии превратил замужнюю израильтянку в развратницу

Модники с удовольствием приезжают в Италию для пополнения гардероба. Фото: Shutterstock

Супруги из израильской Беэр-Шевы пришли к решению о разводе после многих счастливых лет семейной жизни. Причиной краха семейной жизни стала поездка супруги на шопинг в Италию.

Эта супружеская пара действительно была счастлива, а по мнению окружающих представляла тот редкий образчик гармоничных отношений, который принято называть идеальными.

Муж работал в семейном бизнесе и неплохо зарабатывал, а жена занималась домашними делами и с упоением тратила заработанные супругом деньги. Чему он, кстати, всемерно потакал, считая походы по магазинам едва ли не единственным развлечением любимой женщины.

Естественно, что когда подруги жены засобирались на шопинг в Италию, женщина к ним присоединилась, а муж снабдил ее необходимыми средствами.

После возвращения супруги из поездки вначале все было как обычно, но потом мужчина узнал, что его супруга не на шутку заинтересовалась культурой Италии и даже начала изучать итальянский.

Вначале израильтянин даже обрадовался, что у его жены появилось новое хобби, а вот затем упорное изучение языка и постоянные «головные боли» жены вселили в мужчину сомнения. Улучив момент, он добрался до телефона супруги и увидел, что его жена переписывается с незнакомым мужчиной. И не только переписывается, но и обменивается голосовыми сообщениями. И все это – на итальянском языке.

Наскоро сбросив себе переписку на почту, мужчина помчался к знакомому, который знал итальянский. Подозрения подтвердились полностью – жена не только побродила в Италии по магазинам, но и завела там любовника. Переписка была полна столь откровенными деталями виртуального разврата, что добропорядочный мужчина был повергнут в шок.

История закончилась вполне ожидаемо: женщина не стала отпираться от обвинений, и заявила, что с нетерпением ждет дня, когда сможет уехать в Италию к своему возлюбленному, сообщает MyNet.

– Я отдал ей все – и душу, и деньги, я относился к ней, как к королеве, а она вот так жестоко разбила мое сердце, – сказал опечаленный мужчина после посещения адвоката по бракоразводным процессам.

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