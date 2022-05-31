Заммэра Москвы Бирюков поздравил столичных пожарных с профессиональным праздником

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожарные Москвы отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День пожарной охраны столицы. Именно в этот день в 1804 году император Александр I издал указ, согласно которому все жители Москвы освобождались от явки на пожар – в городе появилась пожарная команда, в которой были обязаны служить люди, не годные для прохождения воинской службы. Столичных пожарных с их профессиональным праздником поздравил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Многотысячный пожарно-спасательный гарнизон столицы – мощная служба экстренного реагирования, лидер по оснащенности современной техникой, оборудованием и новейшими технологическими разработками. Однако его главным достоянием всегда были люди – профессионалы своего дела, готовые в любую минуту прийти на помощь. Меньше семи минут необходимо московским огнеборцам, чтобы прибыть на место вызова, – это один из лучших показателей в стране», – отметил Бирюков в своей речи.

Как заявил заммэра столицы, огнеборцы Московского пожарно-спасательного гарнизона проводят колоссальную профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев. Результатом этой работы стало ежегодное снижение числа пожаров, добавил он.

Стоит отметить, что с 2011 года благодаря работе экстренных и оперативных служб в Москве были спасены более 18 тысяч человек.