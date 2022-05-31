Летчик рассказал, как российские военные удерживают господство в воздухе на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ Западного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции.

«Задачи у нас – согласно нашего боевого предназначения. Это завоевание и удержание господства в воздухе. Исходя из этого – поражение радиолокационных станций противника. И если имеется авиация – то уничтожение авиации противника в воздухе», - рассказал журналистам летчик истребителей Су-35С Александр.

По словам пилота умная бортовая электроника нейтрализует излучения радиолокационных станций (РЛС) на всех диапазонах радиочастот. Машина становится фактически невидимой для радаров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но – при этом идет постоянное «считывание» сигнала, причем каждой конкретной установки, выявление их координат. Российские военные летчики знают о всех маневрах противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ, и когда комплексы выезжают за пределы населенных пунктов – их уничтожают.

«Уже имеется опыт, наработки в этих вопросах. Поэтому свои задачи выполняем как надо. Наша задача – обеспечить прикрытие других родов войск авиацией при выполнении ими своих ударных функций», - отметил Александр.

Александр – опытный военный летчик. За плечами – несколько командировок в Сирийскую Арабскую Республику. На «тридцать пятый» пересел с Су27-го.

На взлетке кипит работа. Во время работы СМИ на аэродроме пара «старших братьев» Су-35С – истребители Су-30СМ вернулись с боевого вылета. Они получили данные, что в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта, в лесном массиве включил электронику вражеский «Бук». Упускать возможность нельзя. Летчики «тридцатьпятых» продувают двигатели, и выводят машины на взлетную полосу.

Александр рассказал о летных традициях: не курить перед машиной, задеть рукой корпус перед выходом на рулежку, поговорить с самолетом и еще много чего – приметы военных летчиков, ставшие уже легендами. Традиции, которые передаются из поколения в поколение еще от истребителей и бомбардировщиков Великой Отечественной войны.

«Как обычно, назад не возвращаться [до завершения выполнения задачи – прим.]. Вернулся – посмотри в зеркало. Поговори перед полетом с самолетом, чтобы все нормально было», - рассказал Александр.

Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Кроме стандартного арсенала вооружения на боевое дежурство Су-30СМ отправляются с тактическими управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» Х-31. Отличительная особенность этой ракеты – абсолютная автономность. Она сама находит цель, сама сообщает об этом летчику, которому остается нажать кнопку «Пуск». РЛС ПВО противника вычисляет по радиочастотам.

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

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