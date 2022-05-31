Российские военнослужащие помогли турецкому капитану Сэму

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие военной полиции Вооруженных Сил России доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна «Ferhanaz», которое находится в порту Херсона на Днепре. Судно зашло в украинский порт перед началом специальной военной операции и осталось заблокировано в нем из-за выставленных в Черном море мин Вооруженных сил Украины.

«Мы оказываем гуманитарную помощь уже не первый раз. Мы готовы всем оказывать гуманитарную помощь. Каждый кто нуждается, регулярно получает помощь. Мы добрый народ, мы помогаем всем, мы русские!» - сказал военнослужащий ВС РФ Алексей капитану турецкого судна по имени Сэм.

- Почему? - удивленно спросил его моряк.

- Потому, что мы добрый народ, мы помогаем всем, мы русские, - ответил ему Алексей.

В Минобороны отмечают, что сотрудников морского порта вывезли на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины, а частично экипажи судов были эвакуированы российскими военнослужащими в Республику Крым, откуда отправились в свои страны. Но ряд членов экипажей остались охранять свои суда в надежде вернуться в родную гавань вместе с ними.

- На турецком судне «Ferhanaz» осталось восемь граждан Турции, остальные члены экипажа были эвакуированы на родину безопасными маршрутами. Сотрудники военной полиции привезли более десяти тонн гуманитарной помощи. Бутилированная вода, мука и крупы, консервированная рыба и мясо, а также многое другое было безвозмездно передано капитану судна, - перечислили в Минобороны России.

Капитан Сэм рассказал СМИ о том, в какой ситуации оказался его экипаж: «Проход сейчас закрыт украинским правительством. И как вы знаете в каналах плавает очень много мин. Поэтому мы не можем выйти из этого порта и тут мы находимся в течении 3-х месяцев. Мины начинаются от района Николаева и до Одессы. Соответственно это территория подконтрольная Украине. Россия дала нам разрешение на то, чтобы покинуть порт, но так как там очень много мин, мы не знаем какой там безопасный путь. Было бы хорошо, если бы нам предоставили какое-нибудь сопровождение. Чтобы они (украинская сторона) показали нам, где мы можем безопасно пройти. Поэтому корабли не выходят из порта из-за мин» - рассказал журналистам капитан судна о минной опасности и почему до сих пор они не покинули порт».

Капитан отметил, что в Херсоне нет банков или какого-либо другого места, где можно снять деньги с карты. Именно из-за этой ситуации они и попросили российских военнослужащих оказать нам гуманитарную помощь.

«И это уже не первая помощь, оказанная Россией. Российские военные неоднократно помогали нам. Мы запрашивали продовольственную и медицинскую помощь. Помощь оказывают всем кораблям! Время от времени, российский представитель приходит на корабли и спрашивает у капитанов: «Нуждаетесь ли вы в чем-то? Лекарства, продовольствие или что-то ещё?». Поговорив с нами, он делал для себя пометки. И когда они соберут все нам необходимое, они приносят это нам, как, например, сегодня», - отметил Сэм.

Пользуясь случаем капитан турецкого судна передал своей стране, семье, а экипажу привет: "Мы в безопасности, у нас нет никаких проблем, у нас есть еда, вода и медицинская помощь благодаря помощи российских военнослужащих. Нет никаких проблем. Мы ждем разминирования коридора и после этого мы отплывем на своем корабле, чтобы вернуться обратно в свою страну. У нас все хорошо, мы в безопасности. Спасибо!».

Сэм поблагодарил наших военных за оказанную помощь.

Напомним, по данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке организовано восстановление портовой инфраструктуры, - отмечают в военном ведомстве. - Созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Однако, пока киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район и не предоставляет информацию о минировании судоходных путей.