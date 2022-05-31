У вашего пса может остановиться сердце: какие цветы смертельно опасны для собак

Наступил конец мая — на клумбах и в лесах белым ковром расцветают хрупкие и нежные цветы. И за питомцами на прогулках нужен глаз да глаз, напоминают кинологи. Фото: Shutterstock

Наступил конец мая — на клумбах и в лесах белым ковром расцветают хрупкие и нежные цветы. И за питомцами на прогулках нужен глаз да глаз, напоминают кинологи. Мало, кто помнит из курса ботаники, но ландыши на самом деле — это ядовитые растения. И цветы, и вода из-под них – большая угроза домашнему четвероногим, поскольку содержит гликозид. Его используют для лечения сердечной недостаточности, но при повышении дозировки эти вещества могут привести к необратимым последствиям.

Поэтому лучше любоваться этими цветами издалека и даже не нюхать их. Для животных опасна даже вода, в которой стояли срезанные цветы. Если питомец ее выпьет, может начаться начаться рвота, понос, судороги и даже остановка сердца.

Если все-таки питомец умудрится полакомиться ландышами, то его срочно нужно отвезти в ветеринарную клинику. Об этом в комментарии РИА Новости напомнил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если такой возможности нет, то необходимо вызвать у животного рвоту, чтобы скорее удалить из организма яды. Для этого, подойдет 1,5% раствор перекиси водорода или 3% раствор, который необходимо развести наполовину водой. Маленькой собаке достаточно одной чайной ложки, средней две-три ложки, а крупной собаке на каждые пять килограммов веса по одной чайной ложке. После этого необходимо дать обильное питье и абсорбент. Также необходимо тщательно промыть питомцу кожу, шерсть и слизистые.

Кстати, пионы, ирисы, нарциссы, люпины, тюльпаны, лилии, делфиниумам и сирени, тоже могут навредить питомцу. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем украсить свой дом свежесрезанными цветами.