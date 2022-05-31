Путем Че Гевары: США теряют своего главного союзника в Латинской Америке

В Колумбии, которую многие называют главным союзником Вашингтона в Латинской Америке, прошел первый тур президентских выборов. По его результатам, лидером стал левый политик и бывший мэр Боготы Густаво Петро. Фото: REUTERS

Похоже, у США появился еще один повод для волнения. В Колумбии, которую многие называют главным союзником Вашингтона в Латинской Америке, прошел первый тур президентских выборов. По его результатам, лидером стал левый политик и бывший мэр Боготы Густаво Петро. А это значит, что уже в ближайшее время Белый дом рискует получить в своем «подбрюшье» политика, который весьма скептически относится к перспектива сотрудничества с Соединенными Штатами.

Как пишет «Рейтерс», после подсчета 99,9% бюллетеней Петро набрал 40,3% голосов, а его ближайший соперник предприниматель Родольфо Эрнандес лишь 28,2%.

62-летний бывший мэр Боготы постоянно возглавлял опросы общественного мнения, обещая пересчитать пенсии, расширить доступ к бесплатным государственным университетам и начать менять «многовековое неравенство» в колумбийском обществе.

- Необходимость перемен сегодня не вызывает сомнений, — сказал Петро на митинге в центр столицы.

Петро пообещал полностью выполнить мирное соглашение 2016 года с повстанцами группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» и провести переговоры с другой группировкой партизан «Армия национального освобождения», а также остановить все новые разработки нефти и газа, чтобы не портить экологию.

При этом биография самого Петро весьма примечательна. Он сам с 17 лет долгое время партизанил в составе группировки М-19 под позывным «Команданте Аурелиано» и отсидел полтора года в тюрьме за незаконное хранение оружия.

В 2018 году Петро уже участвовал в президентских выборах и вышел тогда во второй тур, где проиграл, набрав 41,7% против 54% у нынешнего президента Ивана Дуке.

Однако Дуке, представитель традиционной консервативной элиты страны, не стал популярен в стране. При нем Колумбию сотрясали постоянные кризисы. Нестабильность, как и насилие, росли на глазах. Дошло до того, что газеты с гордостью писали: у нас уже три недели без убийств профсоюзных и крестьянских лидеров.

В общем, победа Петро как «свежей крови», способной изменить устоявшуюся колумбийскую политику, вполне вероятна. Примечательно, что впервые в современной истории никто из вышедших во второй тур кандидатов не связан с традиционными партиями латиноамериканской страны, ведь их представитель Федерико Гутьеррес набрал лишь 23,9% голосов и занял третье место. Противник же Петро во втором туре, 77-летний Эрнандес тоже не совсем типичный политик для Колумбии. Его можно назвать популистом, да еще и таким, который, несмотря на свой возраст, не чурается новых технологий. Свою избирательную кампанию бизнесмен ведет в соцсетях, а традиционные СМИ игнорирует.