Путину рассказали, что в Удмуртии начали делать вместо автоматов Калашникова

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым в режиме видеоконференции в резиденции Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В последнее время все чиновники, хоть как-то связанные с оборонкой, при встрече с Владимиром Путиным рассказывают о конверсии и переходе заводов на гражданские рельсы. Вот и губернатор Удмуртии (в столице которой делают легендарные автоматы Калашникова) Александр Бречалов не стал исключением. По видеосвязи он сообщил президенту, чем таким мирным занялся оружейный Ижмаш.

- Ижевский механический завод способен изготавливать три тысячи электрокардиостимуляторов, а Сарапульский электрогенераторный завод (который раньше специализировался на деталях для военных самолетов – Ред.) 17 мая запустил производство двигателей для трамваев. Это все – примеры импортозамещения, - обрисовал ситуацию губернатор.

Одно плохо. В республике одновременно пытаются развивать и промышленность, и мелкий частный бизнес. Денег в коммерции больше, поэтому люди охотнее работают на себя, чем на оборонный щит страны.

- Сейчас ряд наших предприятий и даже оборонных заводов нуждаются в дополнительных кадрах, - пожаловался Бречалов.

- С прошлого года у нас стало на три тысячи больше малого и среднего бизнеса. Бюджет получил дополнительные 3 млрд. рублей. По экспорту малого бизнеса мы выросли на 50% – это настоящий прорыв для Удмуртии, - добавил он.

Результат предсказуемый. Если верить сайту концерна Калашников, шлифовщику готовы платить 30 тысяч рублей. Малый бизнес явно денежнее, раз одних налогов на 3 млрд. больше стало.

Но Владимир Путин в ответ дал понять, что трудности оборонки – это и трудности губернаторов. Сейчас не то время, когда можно оставить промышленность без поддержки.

- Доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается. И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны правительства и региональных властей. Там, где можно плечо подставить, это нужно сделать, - поручил российский лидер.

В конце видеовстречи Бречалов спросил, поддержит ли его выдвижение на выборы Путин.

- Желаю вам успехов! Всего хорошего, - положительно ответил президент.