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В мире31 мая 2022 9:55

Километровые очереди и заплаканные дети: в британских аэропортах начался хаос из-за нехватки персонала

Увольнения персонала во время пандемии сыграли злую шутку, когда все ковидные ограничения сняли
Мария БЕРК
Увольнения персонала во время пандемии сыграли злую шутку, когда все ковидные ограничения сняли

Увольнения персонала во время пандемии сыграли злую шутку, когда все ковидные ограничения сняли

Фото: СОЦСЕТИ

В аэропортах Британии аншлаг. В соцсетях распространились видео, на которых видны километровые очереди, растянувшиеся через терминалы. Правительство уже подвергло критике авиаотрасль королевства за то, что та допустила столпотворения в аэропортах. Эксперты, тем временем, предупреждают, что очереди в ближайшие дни сохранятся и ситуация будет только ухудшаться, - впереди у Британии праздничные дни - платиновый юбилей правления Елизаветы II, поэтому многие решат отправиться на каникулы. Что же пошло не так?

В последние месяцы крупнейшие английские авиакомпании British Airways и easyJet отменили тысячи рейсов, запланированные из аэропортов Лондона Хитроу и Гетвик. Причина проста - нехватка персонала. Не хватает сотрудников служб безопасности и работников на стойках регистрации, которые массово были уволены в период пандемии, отсюда и многометровые очереди на регистрацию и досмотр.

В аэропортах Британии аншлаг.

В аэропортах Британии аншлаг.

Фото: СОЦСЕТИ

Авиаперевозчики уверяют, что предупреждают пассажиров об отмене рейсов за несколько недель, а также просят тех, у кого рейс в силе, приезжать в аэропорт сильно заранее. Но, видимо, далеко не все получают эти уведомления, либо пренебрегают советами авиакомпаний. Более того, easyJet не так давно столкнулся со сбоем в работе внутренней системы, что повлияло на рассылку. Однако эти объяснения были восприняты английскими властями как отговорки.

- Операторы сейчас изо всех сил пытаются уложиться в напряженный график, поскольку мы приближаемся к первому лету без COVID-19, поэтому всплеск бронирований вполне предсказуем, к этому следовало бы подготовиться, - заявил The Times источник в правительстве. - Ответственность за набор надлежащего количества персонала лежит на авиакомпаниях и аэропортах. Их действия вызывают не только огромное разочарование клиентов, они еще и упускают возможность скорейшего возобновления зарубежных поездок на прежнем уровне.

Но проблемы туристический фирм и авиакомпаний мало волнуют обычных туристов. В английских таблоидах растиражировали снимок заплаканной 6-летней Фрейи Пауэлл, сделанное ее мамой отеле при аэропорте.

«Вторая попытка вернуться домой, - написала мать девочки Гленда. - Наш рейс в Манчестер отменили. Мы зашли в аэропорт, чтобы вновь вернуться в отель».

Перед этим семья не могла улететь с Кипра, их рейс дважды отменяли. Теперь им пришлось столкнуться с проблемами на родине и сутки провести в ожидании долгожданного самолета.

Авиаперевозчики уверяют, что предупреждают пассажиров об отмене рейсов за несколько недель, а также просят тех, у кого рейс в силе, приезжать в аэропорт сильно заранее.

Авиаперевозчики уверяют, что предупреждают пассажиров об отмене рейсов за несколько недель, а также просят тех, у кого рейс в силе, приезжать в аэропорт сильно заранее.

Фото: СОЦСЕТИ

Профсоюз работников транспорта Unite также обвинил руководителей авиаотрасли в массовых увольнениях работников во время пандемии, подчеркнув, что именно это стало причиной хаоса в аэропортах, пишет Mirror. По словам генерального секретаря Unite Шэрон Грэм, столпотворения продлятся все лето.

Вместе с тем, в профсоюзе добавили, что сейчас британская авиаотрасль столкнулась с кризисом, когда нехватка персонала по разным направлениям превратилась в хроническую проблему. Сейчас на рынке предложения больше, чем спроса. В связи с этим работодатели вынуждают уже имеющихся работников трудиться сверхурочно, отказывая им в дополнительной отплате.

Европейская туристическая комиссия предупредила, что авиаперевозки этим летом восстановятся до допандемического уровня. И судя по этим прогнозам, ситуация в авиаотрасли Англии и Европе останется напряженной еще долго, пока штат не будет полностью укомплектован.

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