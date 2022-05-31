Километровые очереди и заплаканные дети: в британских аэропортах начался хаос из-за нехватки персонала

Увольнения персонала во время пандемии сыграли злую шутку, когда все ковидные ограничения сняли Фото: СОЦСЕТИ

В аэропортах Британии аншлаг. В соцсетях распространились видео, на которых видны километровые очереди, растянувшиеся через терминалы. Правительство уже подвергло критике авиаотрасль королевства за то, что та допустила столпотворения в аэропортах. Эксперты, тем временем, предупреждают, что очереди в ближайшие дни сохранятся и ситуация будет только ухудшаться, - впереди у Британии праздничные дни - платиновый юбилей правления Елизаветы II, поэтому многие решат отправиться на каникулы. Что же пошло не так?

В последние месяцы крупнейшие английские авиакомпании British Airways и easyJet отменили тысячи рейсов, запланированные из аэропортов Лондона Хитроу и Гетвик. Причина проста - нехватка персонала. Не хватает сотрудников служб безопасности и работников на стойках регистрации, которые массово были уволены в период пандемии, отсюда и многометровые очереди на регистрацию и досмотр.

В аэропортах Британии аншлаг. Фото: СОЦСЕТИ

Авиаперевозчики уверяют, что предупреждают пассажиров об отмене рейсов за несколько недель, а также просят тех, у кого рейс в силе, приезжать в аэропорт сильно заранее. Но, видимо, далеко не все получают эти уведомления, либо пренебрегают советами авиакомпаний. Более того, easyJet не так давно столкнулся со сбоем в работе внутренней системы, что повлияло на рассылку. Однако эти объяснения были восприняты английскими властями как отговорки.

- Операторы сейчас изо всех сил пытаются уложиться в напряженный график, поскольку мы приближаемся к первому лету без COVID-19, поэтому всплеск бронирований вполне предсказуем, к этому следовало бы подготовиться, - заявил The Times источник в правительстве. - Ответственность за набор надлежащего количества персонала лежит на авиакомпаниях и аэропортах. Их действия вызывают не только огромное разочарование клиентов, они еще и упускают возможность скорейшего возобновления зарубежных поездок на прежнем уровне.

Но проблемы туристический фирм и авиакомпаний мало волнуют обычных туристов. В английских таблоидах растиражировали снимок заплаканной 6-летней Фрейи Пауэлл, сделанное ее мамой отеле при аэропорте.

«Вторая попытка вернуться домой, - написала мать девочки Гленда. - Наш рейс в Манчестер отменили. Мы зашли в аэропорт, чтобы вновь вернуться в отель».

Перед этим семья не могла улететь с Кипра, их рейс дважды отменяли. Теперь им пришлось столкнуться с проблемами на родине и сутки провести в ожидании долгожданного самолета.

Авиаперевозчики уверяют, что предупреждают пассажиров об отмене рейсов за несколько недель, а также просят тех, у кого рейс в силе, приезжать в аэропорт сильно заранее. Фото: СОЦСЕТИ

Профсоюз работников транспорта Unite также обвинил руководителей авиаотрасли в массовых увольнениях работников во время пандемии, подчеркнув, что именно это стало причиной хаоса в аэропортах, пишет Mirror. По словам генерального секретаря Unite Шэрон Грэм, столпотворения продлятся все лето.

Вместе с тем, в профсоюзе добавили, что сейчас британская авиаотрасль столкнулась с кризисом, когда нехватка персонала по разным направлениям превратилась в хроническую проблему. Сейчас на рынке предложения больше, чем спроса. В связи с этим работодатели вынуждают уже имеющихся работников трудиться сверхурочно, отказывая им в дополнительной отплате.

Европейская туристическая комиссия предупредила, что авиаперевозки этим летом восстановятся до допандемического уровня. И судя по этим прогнозам, ситуация в авиаотрасли Англии и Европе останется напряженной еще долго, пока штат не будет полностью укомплектован.