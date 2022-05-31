Геннадий Онищенко: Каждый год в России теряют 10 лет жизни 400 тысяч курильщиков

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это человек, который благодаря вам бросил курить, и решил вам 31-го числа позвонить. Я не помню, чем вы так напугали меня, что я расстался.

- А это не тот человек, который раньше себя называл самопровозглашенным помощником Онищенко?

- Да. это вы же меня и избрали помощником. Да, Саня Гамов, курильщик бывший. Чем вы меня так напугали, что я бросил курить? Что другим-то сказать?

- Ну, череда беспочвенных оскорблений продолжается. Я вас не пугал, товарищ Гамов, я вас убеждал. И убедил. И вы бросили курить.

- Да! А остальных, кто курит (женщины, мужчины), как их убеждать? Я сейчас запишу и…

- Во-первых, надо учесть, что нам противостоит транснациональная мафия по производству сигарет, и она ведет свою работу, на которую мы не даем адекватного ответа.

- Вот давайте сейчас дадим.

- А недожитие примерно у 400 тысяч человек в нашей стране каждый год из-за курения – 10 лет.

Поэтому, нужно проводить системную, целенаправленную работу.

- А как?

- У нас принят хороший закон по борьбе с курением, но пока я, к сожалению, вижу, что принимаются послабляющие меры. То мы открываем курилки в аэропортах, то мы еще какие-то послабления разрешаем… Но - никак не нацелены наши усилия на ужесточение этого законодательства. Поэтому, Министерство здравоохранения, другие «квазимедицинские» организации на правительственном уровне - должны заниматься системно этой работой. А это значит – и повышать цены на табачные изделия, и уменьшать к ним доступность. И - более строго спрашивать за курения в неположенных местах.

А ещё - включать эту тему в трудовые договора (вот, например, вам, товарищ Гамов): если вы не бросите курить, мы вам не будем...

- Так я же бросил!

- Ну, мало ли…

- Если не бросите, типа, - то уволят?

- Допустим, - не будут оплачивать вам больничный лист. Может быть, не присвоят вам звание «Ударника капиталистического труда».

- Ой, это я не буду публиковать!

- Ну, это ваше право, я же говорю то, что хочу. То есть - целую систему мер надо задействовать.

Иначе - потерянные жизни курильщиков и курильщиц…