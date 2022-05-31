«Сбербанку» отключили SWIFT: Как новый пакет санкций отразится на клиентах крупнейшего российского банка

Как уточнили в банке, внутрироссийские операции никак не зависят от позиции европейских властей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Евросоюзе подходит к завершению новый сезон санкций – шестой. Представители стран ЕС брали паузу, чтобы согласовать конкретные ограничения. В ближайшие дни Еврокомиссия должна утвердить конкретный документ. В него, скорее всего, войдет частичный запрет на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы международных переводов SWIFT.

И если нефтяные санкции – это что-то новенькое, то дополнительные ограничения, наложенные на Сбер, - старая песня. Проводить международные платежи банк, по сути, не мог уже с начала апреля. Именно тогда на него были наложены блокирующие санкции. Отключение от SWIFT в нынешней ситуации лишь формальность.

- Работаем как обычно - несмотря на новые санкции, - поспешили успокоить клиентов в официальном телеграм-канале банка. - Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах.

Как уточнили в банке, внутрироссийские операции никак не зависят от позиции европейских властей. Они проходят в стандартном режиме. Не влияют санкции и на валютные счета россиян. Все деньги, номинированные в долларах, евро или денежных знаках других государств, обслуживаются как обычно. На них действуют лишь ограничения, введенные Центробанком в начале марта. По ним снимать со счетов в наличном виде до 9 сентября можно лишь до 10 тысяч долларов. При этом покупать и продавать валюту в безналичном виде можно без ограничений.

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