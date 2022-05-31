Призрак Четвертого рейха уже бродит по Европе: канцлер Германии сделал опасное заявление

Германия намерена создать «самую большую традиционную армию в Европе», заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью сразу трем немецким газетам. Фото: REUTERS

Германия намерена создать «самую большую традиционную армию в Европе», заявил канцлер страны Олаф Шольц в интервью сразу трем немецким газетам. Для этого в ближайшие годы на нужды бундесвера создается специальный фонд в 100 млрд евро. Чтобы реализовать план, в конституцию ФРГ придется внести изменения, но вопрос поддержки плана необходимыми двумя третями бундестага уже согласован. Так что, нас ждет фактическое преобразование нынешнего бундесвера («федеральная оборона») в новый вермахт («вооруженные силы»)?

Как конкретно Германия будет подкачивать свои военные мышцы до состояния «главной армии Европы», будут объяснять военные эксперты. Но обязательно стоит посмотреть на открывшиеся планы немецкого руководства с исторической, геополитической и экономической точек зрения.

Начнем с истории. После поражения в Первой мировой войне победившие союзники запретили Германии иметь полноценные вооруженные силы, у которых не должно было быть тяжелой артиллерии, танковых войск и военно-воздушных сил. После прихода к власти Гитлера всего за несколько лет нацисты сумели сначала, наплевав на все запреты, создать самую мощную армию в Европе, а затем и завоевать ее, чтобы идти на восток. Чем все закончилось - другая история.

Конечно, сейчас трудно найти что-нибудь общее между «ливерной колбасой» (утвердившееся, с подачи украинского посла в Берлине, прозвище нынешнего немецкого канцлера) и «бесноватым фюрером». Но дело не в стилистике. Хотя у Шольца лицо почему-то всегда растерянно-виноватое, это не мешает ему по-своему выражать воинственный тевтонский дух. Как мгновенно он отреагировал на начало специальной военной операции России на Украине, заявив, что теперь Германия избавилась от «исторической вины»! Будто ждал, когда об этом можно будет сказать. А что стоит за этим - сейчас начинает открываться.

Тут еще интересный заочный спор получается. Зеленский неоднократно заявлял, что вооруженные силы Украины - самые сильные и подготовленные в Европе. Турцию, у которой, с чем все согласны, вторая по мощи армия в НАТО, вынесем пока за скобки - все-таки далековата она от стран Евросоюза. Что мы видим? «Самая сильная армия» Европы не проявляет чудеса на полях сражений, ситуация на Украине развивается явно не так, как пытаются представить боевые кличи, доносящиеся из Киева. И в том, что у Зеленского «перемоги» в схватке с Россией, даже несмотря на то, что его дружно подпирает коллективный Запад - и политически, и финансово, и поставками оружия и как только еще может, - явно не получится, не сомневаются уже и его кураторы.

Но что делать, если Украина, как инструмент разрушения России, сама разрушается? Ведь все дело к этому идет. А на кону - вопрос, кто в мире будет «хозяином горы», отступать тут никак нельзя. И «ливерная колбаса» об этом уже не раз и предельно ясно выразилась: Запад не должен допустить военной победы России над Украиной (читай: над Западом). Логично. Но тогда надо думать о будущем. Не станет украинской дубинки против русских, придется создавать свою. Не удалось Зеленскому подготовить «самую сильную армию» Европы, придется делать это немцам. А они, как мы знаем, если за что-то берутся, то делают это основательно.

Но как только в Европе появится «самая большая традиционная армия», хоть Шольц и говорит, что она будет защищать не только Германию, но и союзников, неизбежны существенные геополитические коррективы. Если сейчас Париж, пусть и безуспешно, пытается претендовать на лидерство в ЕС, то при бундесвере, стремящемся к вермахту, этот вопрос будет уже не актуален. Тут еще дерзкие амбиции Варшавы при помощи англосаксов выстроить во фрунт «старую Европу». Но немецкий фельдфебель и не такую спесь из Польши вышибал. Главный вопрос здесь - а американцам это будет по нраву? А почему нет? Ведь и при этом раскладе воевать (разумеется, против русских), если что, все равно придется немцам. А военные на базах США в Германии будут выполнять роль заградотрядов, а может и подсобят, если понадобится.

Есть и еще один безусловный американский интерес в военных амбициях Германии - основное современное вооружение немцы все равно будут покупать в США. Так что денежки германские, а прибыли заокеанские. Напомним, что больше всего раздражало Вашингтон в военной политике Берлина: вместо положенных для стран НАТО минимальных двух процентов от ВВП, которые необходимо тратить на оборону, немцы тратили чуть больше одного. Этим, кстати, во многом объяснялся высокий уровень жизни в стране, впрочем, как и у других в Европе: они отдали своей суверенитет, основой которого является способность обеспечить военную безопасность, американцам за право сытно и безбедно наслаждаться жизнью.

Трамп, если вспомним, очень злился, что европейцы жмутся на оборону, и даже грозился перестать их защищать от военных угроз. Теперь может успокоиться: немцы, во всяком случае, в ближайшие годы будут тратить на военных и оружие больше двух процентов от ВВП. Правда, это неизбежно скажется и на благосостоянии бюргеров, которое и без этого сегодня не жируют, а скоро из-за антироссийских санкций и вообще могут остаться без тепла и «сладкого».

И, наконец, решение Германии обзавестись мощной собственной армией не может не наталкивать на вопрос: а как же 5-я статья Вашингтонского договора, «один за всех и все за одного»? Ведь эта статья - самый главный аргумент и заманка для всех членов НАТО: США (потому что кто еще, не Люксембург же!) нас в обиду не даст, защитит от внешнего супостата. Супостат, понятно, это мы. Но вот незадача: 5-ю статью написали, когда СССР еще даже не испытал свою ядерную бомбу, американцы были монополистами на ядерную мощь. С конца 60-х у нас с ними ядерный паритет. А сегодня, как известно, кое в чем мы даже впереди. Так что «магия» 5-й статьи в нынешних условиях - это политический фольклор, и ничего больше. Ведь если США «заступятся» за кого-то из «маленьких», то вызовут огонь на себя. А им это надо?

Немцы, похоже, стали понимать очевидную реальность. Остается осмыслить, к чему их приведет попытка создать свою суперармию на континенте. Ведь Берлин не видит на Украине никакого неонацизма, раз там президент-еврей, «ливерная колбаса» просит лидера России отпустить взятых в плен нацистов из «Азова». Не исключено, как вариант, что призрак Четвертого рейха уже бродит по Европе.