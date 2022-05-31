Страшная правда Вселенной: чтобы выжить, люди станут мутировавшими киборгами

Будущие покорители космоса станут особым видом разумных существ. Фото: Shutterstock

Как выжить на других планетах? Ну, в первую очередь на Марсе, куда настойчиво зазывает Илон Маск. Этим в последние время озабочены уже не только фантасты.

На вопрос, ставший вдруг актуальным, недавно ответил Мартин Рис (Martin Rees, the Astronomer Royal) - британский королевский астроном, астрофизик, лорд и лауреат престижной Темплтоновской премии, присужденной за развитие теории Большого взрыва.

Выступая на днях перед публикой, собравшийся на Hay Festival – фестиваль разума, как его пафосно называют, лорд заявил, что людям, надо будет изменить себя и заранее подготовится к выживанию в суровых условиях, в которых они окажутся.

Конкретно, он предложил потенциальным переселенцам максимально использовать уже имеющиеся и перспективные достижения научно-технического прогресса, чтобы превратиться в существ из «плоти, крови и электроники». Это для начала, для адаптации. А дальше, мол, эволюция подправит огрехи так, что уже через два поколения «марсиане», «лунатики» или кто там еще станут самостоятельным разумным видом.

Из пророчества Мартина Риса следует, что видоизмененные люди когда-нибудь будут жить гораздо дольше нас и благодаря этому смогут проводить в космосе столетия, добираясь до планет в других звездных системах.

Иными словами, по разумению лорда, не наши следы отпечатаются на пыльных дорожках далеких планет, а неких мутантов - более продвинутых высокоразвитых существ.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

На Марс полетят генетически модифицированные астронавты

Предложение внести изменения в гены членов экипажа марсианский экспедиции прозвучало на саммите инноваций (Codex innovation summit), который состоялся в Лондоне. С инновацией выступил Дуглас Терьер (Dr Douglas Terrier), главный технолог NASA. Далеко идущая цель модификации ДНК: защитить астронавтов от космической радиации по пути к Марсу и на его поверхности.

А космическая радиация и в самом деле опасна — не защитившись от нее, в межпланетные путешествия лучшее вообще не отправляться. В этом убеждают эксперименты, которые провели ученые из Университета Калифорнии (University of California, Irvine). Как выяснилось, потоки высоко энергетических заряженных частиц, пронизывающих пространство, способны повредить мозги астронавтов и лишить их разума.

На Марс полетят мутанты.

На Земле нас бережет магнитное поле. Защита, которую создает наша планета, простирается и немного в околоземное пространство, оберегая экипаж Международной Космической Станции (МКС). Но на пути к Марсу - в открытом космосе - излучение свирепствует в полную силу. Его воздействие смоделировали в радиационной лаборатории американского космического агентства (Nasa Space Radiation Laboratory at New York's Brookhaven National Laboratory). Высоко энергетическими заряженными частицами «бомбардировали» крыс. Увидели: излучение поражают нервные клетки. Результат: слабоумие и потерю памяти. Ученые наблюдали и то, и другое - как непосредственно в процессе облучения — словно бы во время полета, так и после - как бы уже на Марсе.

Жизнь марсиан будет трудна и опасна.

«Космические мозги» - так назвал наблюдаемые метаморфозы доктор Чарльз Лимоли (Dr Charles Limoli), который руководил исследованиями. Но опасность тронуться умом не единственная. Под угрозой весь организм. Давно ведь известно, что радиация, повреждая человеческие клетки, вызывает онкологические заболевания.

Чтобы до Марса долетели здоровые и все еще сообразительные астронавты, а не больные идиоты, главный технологи NASA и предлагает отправить в полет эдаких мутантов, защищенных на генетическом уровне. Если верить Терьеру, то можно так изменить ДНК, что клетки сами станут с утроенной силой устранять повреждения, вызванные космическим излучением.

О том, как и от чего видоизменятся будущие марсианские колонисты, читайте наш материал.