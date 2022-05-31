Новые законы с 1 июня 2022: вырастут пенсии, пособия и штрафы за неправильные костры

С 8 июня значительно вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УВЕЛИЧАТСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МРОТ

С 1 июня вырастут на 10% прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). А вместе с ними и ряд социальных пособий, которые от этих величин зависят.

Но — по порядку.

МРОТ теперь будет равен 15 279 рублей (до 1 июня было 13 890 рублей). То есть платить сотруднику, занятому полный рабочий день, меньше этой суммы нашими законами запрещено.

Вместе с МРОТ увеличится минимальный размер больничных и декретных. Скажем, минимальный размер пособия по беременности и родам в самом обычном случае (140 дней) составит с 1 июня 70 325 рублей (на 6400 рублей больше, чем было).

Федеральный прожиточный минимум с 1 июня:

на душу населения — 13919 рублей,

для трудоспособного населения — 15 172 рубля,

для пенсионеров — 11 970 рублей,

для детей — 13 501 рубль.

Региональные минимумы так же пропорционально пересчитают. Они, в частности, важны при расчете пособий для малообеспеченных семей — на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет.

Исходя из новых цифр, пособия будут начисляться тем, кто подаст на них заявления с 1 июня.

ПЕНСИИ ТОЖЕ ПОВЫСЯТ

На те же 10%, как и обещал 25 мая президент, проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам. Выплаты в новом размере пойдут с 3 июня.

Напомним, одна индексация пенсий в этом году уже была — традиционно, с января. Тогда выплаты увеличили на 8,6%, в соответствии с официальными цифрами инфляции за 2021 год. По совокупности с нынешним повышением, пенсии в сравнении с 2021 годом должны вырасти на 19,5%.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как утверждают в Минтруде, после июньской индексации средний размер пенсии в России будет 19 360 рублей, прибавка в сравнении с майской пенсией в среднем составит 1,7 тысяч рублей.

БОЛЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ

С 1 июня вступает в силу закон о паспортах болельщиков (он же FAN ID). На ряд спортивных мероприятий с начала лета можно будет попасть, только оформив себе предварительно этот документ. Перечень таких мероприятий определяет правительство. В первую очередь это футбольные матчи.

На ряд спортивных мероприятий с начала лета можно будет попасть, только оформив себе паспорт болельщика. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оформляется паспорт болельщика в электронном виде, сделать это можно через портал госуслуг. Процедура не сложная — надо заполнить заявление. Но если раньше болельщик уже зарекомендовал себя как нарушитель общественного порядка, в фанатском паспорте могут отказать. Это решение разрешается попробовать оспорить через суд.

ЛЕС ЗАСТАВЯТ БЕРЕЧЬ

Любителям жечь траву и жарить шашлыки в неположенных местах - на заметку. С 8 июня резко, в 10 раз и больше, вырастут штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу. Двумя-четырьмя тысячами рублей, как было раньше, теперь не отделаешься. Новые размеры штрафов конкретно для граждан такие:

-любое нарушение правил пожарной безопасности в лесу (без последствий для леса и других граждан) — от 15 до 30 тыс. рублей,

-сжигание хвороста, лесной выстилки, сухой травы с нарушением требований пожарной безопасности - от 30 до 40 тыс. рублей,

-нарушения пожарной безопасности в лесопарковом зеленом поясе - от 40 до 50 тыс. рублей,

-нарушения правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима или режима ЧС из-за лесных пожаров — от 40 до 50 тыс. рублей,

-если ваши действия признали не просто нарушением, но и причиной лесного пожара (но при этом не пострадали люди — иначе это уже уголовная, а не административная статья) — 50 тыс. рублей.

Для должностных лиц и организаций штрафы тоже увеличены пропорционально. Скажем, за нарушения в условиях особого противопожарного режима организацию вполне могут наказать на миллион рублей.

Ужесточения связаны понятно с чем — леса гореть у нас стали как-то уж слишком часто и активно.

Нарушения пожарной безопасности в лесопарковом зеленом поясе теперь серьезно штрафуются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

-С 8 июня вступает в силу закон об использовании единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для определения нуждающихся в мерах господдержки россиян.

Что это такое? Туда будут из разных госструктур «автоматом» поступать сведения, необходимые для того, чтобы определить, полагается ли гражданину некая господдержка — например, как малообеспеченному. То есть самому разбираться, что -то высчитывать и потом мучительно собирать справки, не надо. Система сама все посчитает и пришлет уведомление — мол, вам полагается такое -то пособие, пишите заявление. Страшно сказать, и справки об имущественном и финансовом положении не понадобятся — чиновники для оформления пособия должны будут взять эти сведения из системы. Осталось убедиться, что все именно так и будет работать. Увидим после 8 июня.