Шестой пакет санкций против России полон уступок. Украинцы в бешенстве

Титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Фото: REUTERS

Титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Результат, конечно же, огромен. Настолько, насколько может быть глобальным пшик. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввел санкции против еще нескольких физлиц из России и установил частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.

Еще вчера Зеленский "плакал", что с введения пятого пакета санкций прошло уже больше 50 дней, а ЕС до сих пор работает над шестым. "Больше, больше санкций!" – исполнял совместный украинско-польско-прибалтийский хор, с упоением пиля ветку, на которой восседала вся эта теплая компания. Ну вот, шестой пакет принят, и теперь Киев и Варшава могут начинать плакать уже по тому поводу, что введенных запретов явно недостаточно, и это совсем не то, чего они ожидали от Брюсселя.

Очагом здравомыслия выступила Венгрия, которая сказала, что им нужна российская нефть, и если ЕС лишит ее этого сырья, то Будапешт никогда не проголосует за такое решение.

Позиция Венгрии оказалась настолько важной, что страны ЕС стали обсуждать вместо полного запрета покупки нефти у России частичное, решим, что членам Евросоюза запрещено отныне покупать только ту нефть, которая доставляется из России танкерами по морю, а нефтепроводы из-под санкций на неопределенное время выведены. Впрочем, и тут все не так однозначно.

Препятствовать прохождению танкеров из России ЕС не сможет, покупателей полно и в Азии, и в тех же США (напомним, речь идет о европейских санкциях и запрете закупать нефть из России только для стран Евросоюза, а в США Россия вышла уже на второе место среди зарубежных поставщиков нефти). Китай и Индия в разы увеличили такие закупки из России, и Брюссель им не указ.

Да и в самой Европе наша нефть никуда не исчезнет, если говорить уж совсем честно. Просто будет поступать в виде так называемой "латвийской смеси", когда нефть с одного танкера где-то в нейтральных водах Мирового океана или даже Средиземного моря перегружается в другие. И в результате это уже не русская нефть, а некая смесь из разных похожих сортов, в которой молекулы "демократического черного золота" очистили молекулы "тоталитарной русской" нефти. Такая практика уже давно испробована и признана рабочей.

Что же касается трубопроводов, то Венгрия даже не стала обсуждать, когда она согласится на прекращение работы той же "Дружбы", а Болгария может отказаться от российской нефти лишь к концу 2024 года. А может и не отказаться.

Самое интересное, что, посмотрев на Венгрию, и некоторые другие страны-члены ЕС вдруг задались вопросом: "А что, так можно было?" И некоторые уже даже успели реализовать свои хотелки. Так, Кипр, например, поставил условием для своей подписи под санкциями исключение запрета продавать в странах ЕС гражданам России недвижимость. Такой запрет катастрофически отразился бы на финансах этого островного государства. И Брюсселю пришлось, сцепив зубы согласиться на это. Вместе с тем, запрет на покупку недвижимости россиянами не вступил в силу таким образом и в других странах ЕС.

Что касается санкций в отношении "Сбербанка", то в банке уже заявили: "Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме". То есть и тут выстрел вхолостую.

Киеву есть от чего плакать. Много шума, клятв и обещаний, а в результате что… Просто не шестой пакет. А какая-то палата номер шесть.

Спрашивается, а что дальше? Дальше, наверное, седьмой пакет. Правда, в Брюсселе признались, что не готовы обсуждать следующий пакет. Наверное, потому что он может скорее стать гигиеническим для самого ЕС, нежели для России. Во всяком случае, никаких особо опасных сюрпризов в нем не предвидится, даже в том случае, если европейцы захотят что-то принять. Это дал понять канцлер Австрии. И не только он.

- Газовое эмбарго не будет предметом следующих санкций ЕС против России. Газовое эмбарго не будет темой, это ясно дал понять и Шольц. Российскую нефть компенсировать гораздо проще, - анонсировал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Тем более, что у них сейчас есть гораздо более приятная тема для обсуждения. Сейчас лидеры ЕС увлеченно обсуждают вопрос, как выразились в Брюсселе, "легализации конфискованных активов России".

Общая деградация (сейчас уже трудно понять, кто кого затупил, украинцы американцев или наоборот, но все они добились тотальной деградации даже политикума Старого Света. Иначе трудно объяснить, почему они в открытую признаются в грабеже. Сам по себе термин "конфискация" уже предусматривает легализацию преступных доходов, причем, по решению суда. Если же требуется "легализовывать конфискованное", то это не конфискация и даже не кража (тайное хищение чужого имущества), а самый настоящий грабеж (открытое хищение).

Но чтобы осознать такое, у них явно не хватает ни интеллекта, ни здравого смысла. Зато умеют держать серьезное выражение на лицах и создавать впечатление, будто они действительно только что совершили что-то выдающееся.