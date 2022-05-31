Дети военнослужащих-участников спецоперации на Украине смогут бесплатно учиться в РАНХиГС

Здание Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) по предложению Минобороны России решила поддержать семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

- В 2022-23 учебном году для детей военнослужащих выделено 300 грантов на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в Москве и в ряде филиалов Академии, - сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства дети военнослужащих смогут воспользоваться грантами в 12 институтах и факультетах московского кампуса Академии, а также в 13 крупнейших филиалах вуза по всей стране – в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Орле, Ростове-на-Дону, Владимире, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Хабаровске, Липецке, Калининграде и Челябинске.

«Президентская Академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины. Это посильный вклад Академии в реализуемые государством важные меры социальной поддержки населения России, а его реализация будет проходить в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Выделенные гранты позволят детям военнослужащих получить образование в одном из ведущих вузов страны», – прокомментировал инициативу проректор РАНХиГС Максим Назаров.

Назаров подчеркнул, что РАНХиГС будет участвовать в реализации указа Президента России Владимира Путина, в соответствии с которым «в российских вузах будут установлены специальные квоты приема для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации».