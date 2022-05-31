«Я не готова с игрушечной саблей на танки»: Анастасия Татулова покидает пост «защитника» малого и среднего бизнеса

По словам Анастасии Татуловой, она планирует оставаться в России и заниматься здесь бизнесом. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известной в узких кругах Анастасия Татулова была и раньше. Ее хорошо знали московские предприниматели и столичные мамочки с детьми. А широкой известной она стала после встречи представителей бизнеса с президентом Владимиром Путиным в конце марта 2020 года - в самом начале пандемии. Всем запомнилось ее эмоциональное выступление.

- Каждый день человек сейчас принимает только одно решение: банкротиться или побарахтаться, - еле сдерживая слезы, говорила Анастасия. - Не говорите слова «отсрочка» (по выплате налогов – прим. Ред.). Бизнес сейчас так не слышит. Отсрочку надо заменить на слово «каникулы». Пожалуйста, я вас умоляю, это очень важно. Вам налоговая говорит, что вы получите другую налогооблагаемую базу. Так вот, я вам говорю: вы никакой не получите, не с кого налоги брать будет. Полумеры не проходят!

Анастасия Татулова в Ново-Огарево на встрече президента России Владимира Путина с представители предпринимательского сообщества, 2020 г. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент даже пообещал отправить к предпринимателю чиновников из правительства на «стажировочку» - чтобы они посмотрели, «как жизнь устроена». А сама предприниматель через несколько месяцев стала общественным омбудсменом (защитником прав) по малому и среднему бизнесу. Собирала все «боли» предпринимателей и пыталась решать возникающие проблемы с чиновниками. Получалось с трудом. Несмотря на всю ее энергию и желание свернуть горы. В этом она сама призналась в начале мая.

- Готовлю отчет по тому, что сделано для малого и среднего предпринимательства. Смотрю на табличку и понимаю - столько сил и времени - и такой микрорезультат. Грустно, но это видимо максимум, что я лично могу в существующих обстоятельствах. Из 46 необходимых вещей сделано 4, со скрипом. Ни одного системного решения по большому счету так и не принято. Этот подвиг я бы второй раз я точно не повторила. А последние три недели были абсолютно выдающиеся по давлению, просто «беспрецедентными». Как-нибудь книгу напишу обо всем этом с подробностями. И думаю, что я хотела бы это все не знать, как что и кто «работает» , просто «развидеть» и «раззнать» это хочется. Выводов не будет, - написала Татулова в своем телеграм-канале.

И это несмотря на то, что предприниматель очень много времени уделяла общественной работе. Общалась с чиновниками на всех уровнях, участвовала в бесконечных заседаниях и совещаниях. В конце концов, решила, что идти на второй срок не хочет.

- Я в целом за сменяемость. Два года — достаточно большой срок для того, чтобы отработать на такой позиции. Она сложная, занимает очень много времени. И у меня просто совершенно нарушилась пропорция жизни. То есть получается, что я 95% занимаюсь общественной деятельностью и 5% собой и своим бизнесом. Это неправильно, я предприниматель. Не важно, кто будет на этом месте. Система должна перестроиться. Потому что сейчас это сизифов труд. В одной реальности люди одно говорят и делают, в другой — другое. И какой смысл? Какой бы человек ни встал на это место, он не сможет это изменить. Дело не в человеке. А, может быть, в человеке, но это не я, у меня не получается, - объяснила свое решение Татулова в интервью.

Кроме того, по словам предпринимательницы, давление на нее увеличилось. В таких условиях заниматься и бизнесом, и общественной работой стало невозможно.

- Сейчас такое время, когда поиск каких-то врагов народа внутри страны как бы обострился. Мне не нравится жить в такой реальности. Плюс в последнее время я столкнулась с какими-то уже прямыми угрозами моему бизнесу из-за того, что я не дала или пыталась не дать где-то еще раз заработать на малом и среднем бизнесе каким-то окологосударственным структурам. Если государство считает нормальным так жить, а малый и средний бизнес готов это все принимать, я не готова с игрушечной саблей на танки, - пояснила Татулова.

По ее словам, она планирует оставаться в России и заниматься здесь бизнесом. По крайней мере, «если не создастся прямой опасности и угрозы моей жизни или моей свободе».

Татулова еще какое-то время поработает на своем посту - пока не найдет преемника, которому можно передать дела.