Владимир Колокольцев поблагодарил юных помощников полиции

Министр наградил детей и подростков, совершивших героические поступки. Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев накануне Международного дня защиты детей провел торжественную церемонию награждения несовершеннолетних, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также в предотвращении правонарушений.

«В мероприятии, которое прошло в режиме он-лайн, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов нашей страны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дети получили грамоты министра и ценные подарки. Отобраны они были не случайно. Вот, чем они заслужили такое внимание министра.

- Арина Рыкова и Денис Мюсов с Алтая сумели остановить школьный автобус, водитель которого потерял сознание. «В результате грамотных и решительных действий этих ребят 24 школьника, направлявшиеся на занятия в муниципальный центр, не пострадали», - говорится в наградном документе.

- Никита Платонов и Кирилл Сейкис из Красноярского края задержали рецидивиста, напавшего на пенсионера и отобравшего у него денежные средства.

- Егор Новиков из Пермского края задержал грабителя, вырвавшего из рук девушки мобильный телефон.

- Илья Ларичев из Ивановской области спас своего младшего друга от агрессивной собаки, которая набросилась на ребенка, укусила его и повалила на землю.

- Арина Харламова из Карелии стала автором образовательного проекта. «Девушка создала серию постеров о современных видах финансового мошенничества», - говорится в представлении на награду.

- Благодаря неравнодушию и внимательности москвича Григория Ефимова был спасен младенец, оставленный нерадивыми родителями ранней весной в хозяйственной сумке во дворе жилого дома.

- Богдан Лысенков из Сочи помог полицейским задержать подозреваемого в серии краж и грабежей. 11-летний мальчик запомнил фотографию мужчины, находящегося в розыске, а спустя несколько дней заметил его во дворе. Он сразу позвонил в полицию, а затем проследовал за ним, не упуская из виду и сообщая полицейским, где находится.

- Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин из Владимирской области обезвредили и удерживали до приезда полицейских вооруженного ножом мужчину, который угрожал девушке.

- Бдительный Дмитрий Тимофеев из Республики Марий Эл помог сотрудникам полиции задержать и изобличить грабителей, похитивших мобильный телефон у ребенка.

Дети получили грамоты министра и ценные подарки. Отобраны они были не случайно. Фото: МВД РФ

- Антон Литвинов из Иркутской области действовал очень грамотно в экстремальной ситуации. Юноша заметил, что на соседнем балконе мужчина держит на руках маленького ребенка и угрожает прыгнуть вниз. Антон вступил с диалог с неадекватным гражданином. Терпеливо и убедительно уговаривая его одуматься, он выиграл время, необходимое сотрудникам правоохранительных органов для спасения малыша.

- 12-летняя Виктория Исембетова из Оренбургской области не позволила незнакомке похитить велосипед, принадлежащей ее соседке. Девочка ухватилась за велосипед и держала его до тех пор, пока на помощь ей не подоспели взрослые.

- 14-летний Максим Горецкий из Алтайского края, заметив, что двое злоумышленников пытаются отобрать у пенсионера сумку с продуктами, незамедлительно позвонил в полицию, а затем зафиксировал происходящее на свой мобильный телефон. Благодаря ему грабители были задержаны по горячим следам.

- Смекалка Андрея Чуканова из Вологды позволила полицейским задержать подозреваемого в краже мягких игрушек из магазина.

- А 12-летняя Кристина Волик из Челябинской области, увидев бегущего по улице молодого человека с шубой в руках, бросилась за ним. Заметив погоню, злоумышленник бросил похищенную шубу и попытался скрыться. Благодаря тому, что девочка точно описала приметы преступника, полицейские задержали его по горячим следам.

Обращаясь к награжденным, Министр отметил, что каждый из них став свидетелем противозаконных действий, не дрогнул, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни, задержаны опасные преступники, восстановлена справедливость: «Проявленные вами смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом ваших родителей, учителей, наставников, воспитавших вас отзывчивыми, способными сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому».

- Уверен, что ваши замечательные поступки станут известными на всю страну. Помогут другим мальчишкам и девчонкам задуматься об очень важных вещах, научат никогда не сдаваться, вдохновят на добрые дела, - обратился министр к детям, которые в нужный момент пришли на помощь к его подчиненным.

Колокольцев пожелал ребятам успехов в учебе, счастливого будущего и обратил внимание, что двери ведомственных учебных заведений для них всегда открыты: «Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но какую бы профессию вы не избрали, главное – оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды».

КСТАТИ

Глава МВД России Владимир Колокольцев обратил внимание, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения: «Работа по раскрытию противоправного деяния начинается с поиска очевидцев или других людей, которые обладают значимой информацией. Если кто-то запомнил приметы, направление движения, номер автомобиля злоумышленника – это поможет быстрее найти его и привлечь к ответственности. Особая сила духа и самоотверженность требуются, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем».