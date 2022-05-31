Мэр Энергодара Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников Росгвардии за спасение жизни

Глава администрации города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников СОБР Росгвардии, спасших его жизнь при покушении. Фото: Росгвардия

Глава администрации города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников СОБР Росгвардии, спасших его жизнь при покушении.

- Нападение на мэра было совершено 22 мая в подъезде дома, где проживает его мать. По предварительным данным в электрощитовом шкафу было заложено самодельное взрывное устройство направленного действия, начиненное поражающими элементами, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве также отметили, что глава администрации Энергодара отметил профессиональную работу спецназовцев Росгвардии, которые грамотно оказали первую медицинскую помощь и быстро доставили его в больницу.

Он также поблагодарил родителей собровцев за воспитание достойных защитников Отечества.

Фото: Росгвардия

Сейчас Андрей Шевчик находится в больнице под охраной бойцов, которые ему однажды уже спасли жизнь.

Через три недели главу Энергодара обещали выписать из больницы. После этого он приступит к выполнению своих обязанностей. Отметим, что после этого случая многие главы освобожденных городов были взяты под вооруженную охрану.

- Военные впредь будут предотвращать такие ситуации, - прокомментировал покушение украинских националистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.