Слезаем с нефтяной иглы: почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго Евросоюза

Запрет на импорт российской нефти в Евросоюз обсуждается уже не один месяц. Фото: Shutterstock

Вам тоже надоели эти бесконечные разговоры о том, что России «пора слезать с нефтяной иглы»? И вот похоже, этот процесс потихоньку пошел.

В Евросоюзе завершается новый сезон санкций - шестой. В ближайшие дни Еврокомиссия должна утвердить конкретный документ. В шестой пакет антироссийских санкций должно войти частичное эмбарго на российскую нефть.

Запрет на импорт российской нефти в Евросоюз обсуждается уже не один месяц. Но лидеры европейских стран никак не могли договориться. Камнем преткновения стала Венгрия, которая отказываться от нефти из России не хотела. Она зависит от нашего «черного золота» на 60% и получает сырье только по нефтепроводу «Дружба». По нему же нефть приходит и к самым крупным потребителям — Германии и Польше. Выхода к морю у Венгрии нет. Поэтому она предложила Евросоюзу санкционный ход конем – наложить эмбарго на морские поставки, а наземные оставить в покое, дабы не ставить под удар экономику отдельных стран.

На том и договорились. Итоговое решение озвучил глава Евросовета Шарль Мишель: будет введено эмбарго «на импорт двух третей российской нефти», которые идут по морю.

При этом рубить канаты прямо сейчас никто не собирается. Европейские лидеры дали себе время на подумать.

- Запрет морских поставок сырой нефти растянут на шесть месяцев, нефтепродуктов – на восемь, - уточняет профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - То есть, от эмбарго пока имеем лишь громкое название ползучего процесса для плавучих средств. Не исключаем, что некоторые лидеры ЕС втайне надеются, что до полного запрета не дойдет.

Берем калькулятор. В 2021 году Россия продала нефти и нефтепродуктов примерно на $180 млрд. Европа выкупила 42% на сумму $75,6 млрд. Если «потеряем» две трети - это примерно $50 млрд.

Но потеряем ли?

- Рынок нефти - штука сложная, - замечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Если вы пытаетесь ограничить одного из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов в мире, то происходит рост цен. И производитель в итоге продаст ту же самую нефть дороже – просто кому-нибудь другому.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Подтверждая слова эксперта, нефть после известия о «частичном эмбарго» сразу подорожала: если неделю назад она стоила $112, то сейчас - $123.

- Даже если мы дадим покупателям скидку $30-35, все равно цена будет высокой – $90-95, - говорит Сергей Пикин. - Нам в прошлом году и январе этого года такие цены и не снились. За счет этого роста мы и компенсируем потери. Возможно, с лихвой.

Есть еще один любопытный момент. Россия с апреля перенаправляет нефтяные поставки с Европы в Азию. Например, в мае в Индию и Китай мы поставили нефти и нефтепродуктов в три раза больше, чем в Старый свет. Не исключено, что до конца нынешнего года наша страна вовсе ничего отправлять в ЕС не будет.

Составы с российской нефтью на железнодорожном узле под Омском. Фото: REUTERS

- Нам эти большие деньги, получаемые за нефть, девать некуда, - отмечает Сергей Пикин. - Раньше мы значительные суммы тратили на новое оборудование для нефтегазовой промышленности, нанимали высококлассных специалистов, покупали передовые технологии для нефтеразведки. Сейчас такой возможности у нас нет (из-за западных санкций, - Ред.). Разве что через третьи страны, да и то процесс не отлажен. А импортного в этой сфере у нас очень много. Вот и получается, что с одной стороны, нам повысили доходы, но с другой - ограничили расходы.

Так что остается одно – тратить эти деньги на развитие своей страны и других, несырьевых отраслей экономики. Не худший вариант, надо сказать. Это и может в итоге привести к тому, что с пресловутой «иглы» наша страна успешно слезет.

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