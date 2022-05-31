На Петербургском экономическом форуме покажут первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром

Какие интересные стартапы есть в России? Самые яркие можно увидеть в проекте «Территория инноваций» Фонда Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет с 15 по 18 июня. В том числе и первое киберкафе с человекоподобным роботом-кассиром.

Проект «Киберкафе «Дуняша»» разработан компанией «Промобот» – российским производителем автономных сервисных роботов совместно с автором идеи – компанией «Робин Гуд Роботикс». Роботизированный комплекс состоит из стойки, терминала самообслуживания, кофемашины, фризера для приготовления мягкого мороженого, аппарата для приготовления газированных напитков, а также роботизированных рук-манипуляторов для передачи мороженого и напитков клиентам. Робот-кассир с внешностью супермодели сам общается с клиентами.

- ПМЭФ является прекрасной возможностью для презентации новых ярких идей, а проект „Территория инноваций“, который традиционно проходит в рамках Форума, представляет самые прорывные решения в сфере высоких технологий и цифровизации. На площадке можно будет увидеть и лично протестировать много перспективных разработок, – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

- Сегодня на рынке существует активный спрос на автоматизированные решения в области общественного питания – именно поэтому мы совместно с компанией „Промобот“ реализовали данный проект и открыли компанию „Робин Гуд Роботикс“ для дальнейшего продвижения киберкафе на рынок, – добавил Рашид Габдуллин, основатель компании «Робин Гуд Роботикс». - Наше решение обеспечивает полный цикл обслуживания клиентов: от привлечения трафика до выдачи заказа, а общение с человекоподобным роботом с внешностью реальной супермодели не даст заскучать в ожидании продукта и обеспечит повторные продажи.

Разработчики рассчитывают, что участие «Дуняши» в ПМЭФ позволит найти потенциальных партнеров и клиентов как в России, так и за рубежом.