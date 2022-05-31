«Слёзы брошенной женщины»: отекшая певица Анастасия изменилась до неузнаваемости

Эстрадная певица Анастасия, 1999 год Фото: фотохроника ТАСС.

56-летняя певица Анастасия, которую в 90-е годы сравнивали с Аллой Пугачёвой, недавно вышла замуж в девятый раз. Артистка снова расписалась со своим бывшим мужем Владимиром Зудиным.

Напомним: два года назад певица развелась с исполнителем хита «Русский вальс» Юлианом.

В прессе писали, что Юлиан бросил Анастасию, поскольку их роман был всего лишь пиаром. Мол, заработали деньги на ток-шоу и молодого мужа след простыл. За эти два года Анастасия изменилась до неузнаваемости. Поклонники артистки ахнули, когда увидели ее отёкшее лицо в программе Тимура Кизякова «Когда все дома».

Рыжеволосая знаменитость выглядела очень уставшей, лицо ее сильно изменилось.

-Человеку все-таки 56 лет, чему тут удивляться, - говорит в беседе с kp.ru Татьяна Баллирано - руководитель клиники эстетической медицины, врач-косметолог.- Все-таки неухоженность и лишний вес дают о себе знать. И к сожалению, надо понимать, что большинство наших звёзд прибегают к пластике. Видно, что есть опущение брылей, второй подбородок. Слишком много жировой клетчатки, скорее всего, злоупотребление филлерами (уколами красоты, которые разглаживают морщины и моделируют форму лица - Ред.). Не всегда филлеры рассасываются через год. Иногда они капсулируются, что может давать такую отёчность и пастозность на лице. Я думаю, в последнее время певица не обращалась к косметологам, поэтому есть эффект отечности и усталого лица,-объясняет специалист.

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