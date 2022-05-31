Регионам дадут отсрочку на погашение долгов

Глава правительства во вторник провел очередное заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Глава правительства во вторник провел очередное заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Обсуждали поддержку регионов. Их бюджеты тоже пострадали от санкций, поэтому они нуждаются в помощи, как и бизнес.

- Одно из важнейших направлений – это поддержка регионов, укрепление их финансовой стабильности. Теперь они смогут реструктуризировать платежи по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита, – как в части погашения основного долга, так и процентов по нему, - пояснил премьер Михаил Мишустин.

Рассрочка даст регионам возможность перенести все платежи с этого года на следующий, а в 2023 – 24 годах выплатить лишь по 5% от долга. При этом все отложенные платежи можно будет равными долями выплатить за пять лет – начиная с 2025 года.

- Такой подход позволит регионам существенно снизить текущую долговую нагрузку. Направить освободившиеся ресурсы на решение актуальных задач. Предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки. Запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику, - пояснил премьер-министр.

Кроме того, в правительстве приняли еще несколько мер для поддержки экономики и отдельных отраслей:

1. Направили 37 млрд рублей на программу льготного кредитования импортеров приоритетной продукции. Это поможет поставить из-за рубежа необходимые материалы, компоненты, комплектующие, сырье и оборудование. И тем самым способствовать импортозамещению.

2. Разрешили крупным компаниям выкупать акции на фондовом рынке и держать их в течение двух лет. За этот срок на бирже точно должно все стабилизироваться. Сейчас колебания слишком высоки. Возможность выкупа акций позволит снизить их амплитуду. И обеспечить финансовую стабильность.

3. Решили запустить единую информационную систему оперативного мониторинга программ льготного кредитования. Она позволит получать более оперативную обратную связь и принимать нужные решения.

4. Поддержали лесорубов. Им дали отсрочку по исполнению лесных деклараций, которые предписывают вести рубку в ограниченные сроки. Теперь период действия этих документов увеличен вдвое – с года до двух.

5. Продлили квоты на экспорт удобрений. Они будут действовать до 31 декабря 2022 года. Это позволит избежать дефицита удобрений на внутреннем рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие.