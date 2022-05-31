Борющийся с раком Юрий Николаев сделал заявление: "Меня все достали"

Юрий Николаев в свои 73 года и не думает уходить на покой Фото: Иван МАКЕЕВ

Юрий Николаев сейчас редкий гость на светских вечеринках. Легендарный ведущий "Утренней почты" и "Утренней звезды" по-прежнему много работает, потому его график очень загружен. Однако на днях он вышел в свет, чем несказанно обрадовал многочисленных поклонников.

Юрий Николаев в свои 73 года и не думает уходить на покой. Он живет по принципу: движение - это жизнь. Артист, борющийся с онкологическим заболеванием, бодр и полон сил, а ведь в 2007 году ему диагностировали рак кишечника. Легендарный телеведущий рассказывал, что коварный недуг не раз отступал, но потом возвращалась вновь.

Как бы то ни было, звезда экрана продолжает работать. Он уже почти год руководит вокально-музыкальной академией "Утренняя звезда", поддерживает молодые таланты, открывает им путь на эстрадный Олимп.

"Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе. Детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами. Все, что касается помощи молодым артистам, - это всегда хорошая инициатива и начало. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна", - цитирует его Teleprogramma.pro.

Напомним, вот уже 15 лет артист борется с раком. По его словам, когда он узнал о своем недуге, то испытал шок. Но не опустил руки и начал лечение. Теперь же телеведущий регулярно проходит обследования, так как у него случаются рецидивы.

"Когда прозвучало: «У вас рак кишечника», мир как будто бы почернел. Важно сразу суметь мобилизоваться. Я запретил себе жалеть себя. В чем причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность. Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить", - говорил телеведущий.