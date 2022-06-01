День защиты детей: от чего и как необходимо их защищать

В России с Дня защиты детей обычно начинаются школьные каникулы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 2022 года стартовал всероссийский проект «Медиашкола РДШ (Российского движения школьников». Участникам были доступны познавательные видеоуроки от экспертов в области журналистики, блогинга, фото и видеосъемки, а еще они выполняли творческие задания.

«Комсомольская правда» поддержала проект в качестве информационного партнера, а представители медиагруппы стали членами жюри. В нескольких категориях были выбраны лучшие работы учеников «Медиашколы РДШ». На сайте kp.ru мы хотим особенно отметить статьи Вареник Полины Михайловны из Санкт-Петербурга и Биняевой Дианы Равилевны из Саратовской области. Члены жюри отдали девочкам больше всего баллов в номинации «Печатная статья».

Ниже представлена работа Вареник Полины. Статью Биняевой Дианы читайте по ссылке.

Вердикт о проведении праздника был объявлен в 1925 году в Женеве, но сам праздник официально учредили в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отпраздновали в 1950 году. После 2 мировой войны вопрос о детях стоял особенно остро, многие остались без домов. Праздник призывал к решению проблем детей, сохранению их благополучия и поддержке в трудных жизненных ситуациях. В России с Дня защиты детей обычно начинаются школьные каникулы. Для детей устраивают веселые праздники с раздачей угощений, а для взрослых — различные конференции и мероприятия, на которых рассказывают о современных угрозах подрастающему поколению и способах их предотвратить.

В наше время для ребенка много опасностей, от которых следует их оберегать и защищать. Травля в интернете и в жизни, домашнее насилие, опасные группы в социальных сетях, зависимости от наркотиков, алкоголя, табачных изделий и так далее. Именно поэтому, в этот день, мы говорим об угрозах, которые представляют опасность подрастающему поколению.

Одна из самых распространенных, но менее оглашаемых проблем – это травля. Около 90% детей в России сталкивались с данным явлением. Сейчас чаще всего его называют “буллинг”. Самый распространенный его вид – это кибербуллинг. В социальных сетях часто дети выдают себя за других людей и ведут себя более “раскрепощено”. Это может начаться от мелких обзывательств до продолжительного буллинга и угроз. Самое главное в таких и не только ситуациях – это иметь доверительные отношения с родителями, которым ты можешь рассказать о своих проблемах, они помогут и найдут способы как остановить это.

Не стоит забывать о том, что в социальных сетях распространены опасные группы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продолжая разговор об Интернет-безопасности, не стоит забывать о том, что в социальных сетях были распространены опасные группы, которые существуют до сих пор. Эти группы направлены на угрозу здоровья, благополучия ребенка и даже жизни. Суицидальные игры с заданиями начинались с вполне безобидных – нарисовать рисунок и прислать так называемому “куратору”, а последним было - покончить с собой.

Около 2 тысяч подростов выполнили последнее задание...

Звучит ужасающе, правда? Дети “играли” в эту игру по таким причинам, как отсутствие родительской любви и дефицита социализации ребенка в обществе, как говорят психологи.

Задача родителей – уберечь детей от этого. Не путем запретов или агрессии, а поговорить с ними. Необходимо с самого раннего возраста показать ребенку, что Вам можно и нужно доверять, и что он может всегда к Вам обратиться.

Не отходя от проблемы “отцов и детей”, можно назвать еще одну – домашнее насилие по отношению к ребенку. Чаще всего оно встречается в неблагополучных семьях. В таких случаях ребенку остается обратиться к ближнему, к учителю в школе или напрямую в органы опеки или в полицию. Родителям в свою очередь нужно помнить об уважении к своему ребенку и умении выстроить с ним конструктивный диалог. Если вы знаете, что какого-то ребенка избивают родители, то вы тоже не должны молчать об этом и обратиться в полицию. Здоровье и благополучие ребенка на первом месте.

Если вы знаете, что какого-то ребенка избивают родители, то вы тоже не должны молчать об этом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В XXI веке детей окружают множество проблем. Перечисленные выше являются лишь малым процентом огромного списка. В этот день, 1 июня, многие, чтобы привлечь большее количество людей к данному кругу проблем, посещают детские дома или принимают участие в благотворительных акциях. Но то, что может сделать каждый из нас – это сказать добрые слова поддержки тем, кто в ней сейчас нуждается. Этот праздник каждый год об этом нам напоминает, но детские проблемы были, есть и будут в жизни общества. О них необходимо помнить всегда, а не вспоминать раз год.

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