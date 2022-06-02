«На принципах этичного и прозрачного бизнеса»: итоги участия «Татнефти» в KazanSummit-2022» и на выставке Russia Halal Expo

Развитие добычи нефти, тиражирование социальных проектов и даже опреснение воды – «Татнефть» готова к активному развитию отношений с зарубежными партнерами в самых разных направлениях. Таков лейтмотив участия компании в ХIII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» и на выставке Russia Halal Expo. В этом году саммит собрал более 5000 гостей и участников из 64 стран и 59 регионов России, подтвердив свой статус крупнейшей площадки экономического взаимодействия России и стран исламского мира.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

…Люди шли на звуки проникновенной музыки, а находили «сердце» выставочного центра, на стенде «Татнефти»болгарскую юрту. Это копия жилища X века, в которой разместили выставку этнических музыкальных инструментов. Здесь же выступали участники этнического музыкального коллектива «Кадим Алмет», созданного при поддержке «Татнефти» всего около полутора лет назад, но уже ставшего известным по всей республике. Исполняемые музыкантами исторические баиты на татарском языке неизменно привлекали участников саммита.

Познакомиться с тем, как звучат инструменты, можно было прямо у входа в юрту. Это часть одного из крупных культурных проектов «Татнефти» — находящейся в Альметьевске уникальной экспозиции из более чем 600 музыкальных инструментов со всего мира, преимущественно тюркских народов.

Но на самом деле KazanSummit – это не про прошлое. А про настоящее и будущее нашей страны.Стенд «Танефти»- один из центральных в экспозиции выставки Russia Halal Expo. Но выделялся он не столько размерами, сколько содержанием. Компания представила свои компетенции в нефтедобыче и нефтепереработке. Рассказав, в том числе, о проекте «ТАНЕКО». Накопленный в ходе реализации проекта огромный опыт «Татнефть» готова тиражировать по всему миру, создавая «под ключ» крупные нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства.

Формы партнерства могут быть разными, однако в любом сотрудничестве компания придерживается строгих принципов ведения бизнеса в отношениях с партнерами, ориентированных на взаимовыгодные, этичные, прозрачные, надежные и честные отношения — это то, что принято считать принципами «халяльной» экономики. Подтверждением тому является 50-летний опыт сотрудничества компании с зарубежными партнерами, в том числе из стран исламского мира.

СТАНДАРТ «ХАЛЯЛЬ»

Приверженность принципам и стандартам «халяль» проявляется и в бережном отношении нефтяников к окружающей среде и природным ресурсам, причем во всех проектах, вне зависимости от того, реализуются они в Татарстане или за рубежом. Компания готова реализовать проекты по опреснению и очистке сточных, высокоминерализованных пластовых и морских вод, а «рекламой» компетенций нефтяников в этой области является добыча пресной воды на собственных объектах — в этом процессе «Татнефть» за много лет достигла высочайшей энерго- и ресурсоэффективности.

Наконец, свои производственные технологии, свой инженерный подход к решению задач нефтяники сегодня переносят и на социальную сферу, ставят их на службу всему обществу. Пример такого «трансфера» — создание уникального автономного энергоэффективного поселения на базе поселка Актюба. Эта тема вызвала особый интерес у посетителей стенда.

«Мы ориентируемся на принципы этичного и прозрачного бизнеса с нашими партнерами. Являясь участниками глобального договора ООН, «Татнефть» готова к улучшению благосостояния нашей планеты совместными усилиями с исламским бизнес-сообществом»,— резюмировал начальник управления по нефтегазовым проектам за пределами Татарстана компании «Татнефть» Александр Федоров.