Вера Брежнева спешно покинула Польшу на фоне скандальных сообщений о разводе

Вера Брежнева старается не комментировать слухи и сплетни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вера Брежнева вернулась в Италию из Польши, где провела месяц. Певица занималась благотворительностью в Люблине и активно публиковала каждый момент своей волонтерской работы. Спешный отъезд звезды завистники связывают с неприятностями. Мол, знаменитость якобы находится в состоянии развода с мужем Константином Меладзе.

Вера Брежнева старается не комментировать слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью всплывают в информационном пространстве. Весь последний месяц будни певицы проходили одинаково. Она упаковывала и собирала посылки.

"Ем я хорошо, чтобы хорошо работать. Когда у нас перерыв, мы обедаем, машины тоже отдыхают - заряжаются. Сейчас нам так мало нужно для радости… Например, мыльные пузыри", - делилась звезда.

Когда пребывание Брежневой в Люблине подошло к концу, она сообщила: "Уехала из Польши, теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает".

Говорят, 40-летняя блондинка вернулась в Италию, где жила до этого с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой. По слухам, спешный отъезд Веры связан с проблемами в звездной семье. Мол, в ее браке не все гладко и супруги даже готовятся к разводу. Впрочем, слухи о разрыве пока не нашли никакого подтверждения.

Напомним, Брежнева и Меладзе оформили отношения в 2015 году. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в Италии. Долгое время они не афишировали свои отношения.

Позже обманутая супруга музыканта выступила с откровением. Женщина рассказала, как муж годами крутил роман на стороне. Апогеем истории стал разговор между тогдашней женой Меладзе и Брежневой. На вопрос законной жены, правда ли у Веры роман с Константином, ей отвечали: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!". В результате, когда все вскрылось, разразился грандиозный скандал. Веру общественность мгновенно окрестила разлучницей, досталось и Константину.