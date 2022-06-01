Анекдоты: Ученые доказали, что попугаи, живущие у пьющих людей, отлично разбираются в политике и спорте

- Ты что такой нервный?
- Да развожусь я... Не знаю, как сказать об этом родителям...
- Почему?
- Да я еще не говорил им, что женился.
* * *
На хрена, когда похищают людей в фильмах, заклеивают им рот скотчем. Это банально.
Засовывайте лампочки, так надежнее и веселее.
* * *
- Слышал, жена твою машину разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?
- Пока да, прячется где-то.
* * *
- Что читаешь?
- Книгу о сильных, храбрых и отчаянных людях, способных совершить то, на что я никогда не решусь!
- Как называется?
- Уголовный кодекс.
* * *
- Блин, твоя жена так здорово похудела за последнее время.
- А ей деваться было некуда. Купил для нее шикарную, дорогую одежду, о которой она даже и не мечтала. Но на два размера меньше.
* * *
- Это ваша крыса?
- Это не крыса, а гладкошерстная американская карликовая такса!
- Раз кошка съела - значит, крыса...
* * *
- А я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работаешь?
- Нет. В супермаркете дату на просрочке перебиваю.
* * *
- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
- Да! А шо, вы ее нашли?!
- Еще таки нет. Но хотелось бы получить аванс.
* * *
Если исключить из моего меню те продукты, которые не рекомендуют гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог и уролог, то питаться мне можно только водой, и то - кипяченой.
* * *
Сказка «Колобок»:
- Не ешьте меня, дедушка медведь! Меня по сусекам мели, по амбарам скребли, короче - пыль, грязь, стекло, бычки...
* * *
На последней сходке депутаты после третьего базара приняли 23 новых понятия.
* * *
Парень, который сводил девушку на свидание по скидочным купонам, добился ее только на 50%.
* * *
Муж приехал из командировки на два дня раньше, открыл ключом дверь и сделал шаг от любви до ненависти.
* * *
- Мам, пап, я хочу жить одна.
- Мы рады за тебя, дочка.
- Ваши вещи я уже собрала.
* * *
Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбиваешь смартфон о стену, орешь.
Истерика в 26 лет: дверь стоит 30 тысяч, установка - еще 4 тысячи, за смартфон и ноутбук еще выплачивать кредит. Просто орешь.
Истерика в 30 лет: орать нельзя - дети спят. Просто молча сидишь.
* * *
- Я попробовала японский метод расхламления: надо подержать вещь в руке, и если она не приносит радости, можно выкидывать. Так я выкинула все кастрюли, весы, гантели, зеркало и лифчик.