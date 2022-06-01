Анекдоты: Ученые доказали, что попугаи, живущие у пьющих людей, отлично разбираются в политике и спорте

- Ты что такой нервный?

- Да развожусь я... Не знаю, как сказать об этом родителям...

- Почему?

- Да я еще не говорил им, что женился.

* * *

На хрена, когда похищают людей в фильмах, заклеивают им рот скотчем. Это банально.

Засовывайте лампочки, так надежнее и веселее.

* * *

- Слышал, жена твою машину разбила?

- Угу, незадача.

- Сама-то хоть цела?

- Пока да, прячется где-то.

* * *

- Что читаешь?

- Книгу о сильных, храбрых и отчаянных людях, способных совершить то, на что я никогда не решусь!

- Как называется?

- Уголовный кодекс.

* * *

- Блин, твоя жена так здорово похудела за последнее время.

- А ей деваться было некуда. Купил для нее шикарную, дорогую одежду, о которой она даже и не мечтала. Но на два размера меньше.

* * *

- Это ваша крыса?

- Это не крыса, а гладкошерстная американская карликовая такса!

- Раз кошка съела - значит, крыса...

* * *

- А я порчу снимаю.

- Гадалкой, что ли, работаешь?

- Нет. В супермаркете дату на просрочке перебиваю.

* * *

- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?

- Да! А шо, вы ее нашли?!

- Еще таки нет. Но хотелось бы получить аванс.

* * *

Если исключить из моего меню те продукты, которые не рекомендуют гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог и уролог, то питаться мне можно только водой, и то - кипяченой.

* * *

Сказка «Колобок»:

- Не ешьте меня, дедушка медведь! Меня по сусекам мели, по амбарам скребли, короче - пыль, грязь, стекло, бычки...

* * *

На последней сходке депутаты после третьего базара приняли 23 новых понятия.

* * *

Парень, который сводил девушку на свидание по скидочным купонам, добился ее только на 50%.

* * *

Муж приехал из командировки на два дня раньше, открыл ключом дверь и сделал шаг от любви до ненависти.

* * *

- Мам, пап, я хочу жить одна.

- Мы рады за тебя, дочка.

- Ваши вещи я уже собрала.

* * *

Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбиваешь смартфон о стену, орешь.

Истерика в 26 лет: дверь стоит 30 тысяч, установка - еще 4 тысячи, за смартфон и ноутбук еще выплачивать кредит. Просто орешь.

Истерика в 30 лет: орать нельзя - дети спят. Просто молча сидишь.

* * *

- Я попробовала японский метод расхламления: надо подержать вещь в руке, и если она не приносит радости, можно выкидывать. Так я выкинула все кастрюли, весы, гантели, зеркало и лифчик.