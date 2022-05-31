Минобороны: Украинские националисты продолжают переоборудовать больницы под опорные пункты

Украинские вооруженные формирования продолжают целенаправленно использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях Фото: REUTERS

Украинские националисты продолжают действовать по методичкам американских спецслужб: прикрываются гражданскими лицами в качестве «живого щита», систематически обстреливают российские подразделения, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный удар. Цель простая: получить основание для обвинения российских военнослужащих в уничтожении мирных жителей и нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам.

Для этого украинские вооруженные формирования в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права продолжают целенаправленно использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному в лице реагированию продолжает фиксировать подобные факты преступных действий киевского режима. Его руководитель – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев перечислил на брифинге новые адреса, которые уже облюбовали наемники Зеленского.

- «В Харькове в здании больницы (ул. Игоря Муратова) на верхних этажах размещены огневые точки, в подвале – склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в помещениях».

- «В Часов Яре Донецкой Народной Республики в корпусах городской больницы № 3 (ул. Пирогова) размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

- «В Одессе в здании больницы № 9 (ул. Пастера) националисты оборудовали опорный пункт, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Героев Украины) оборудован опорный пункт, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях насильно удерживается персонал поликлиники и больные, в том числе дети».

- Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения, - отметил Мизинцев и очередной раз призвал все международные организации и, в первую очередь, Всемирную организацию здравоохранения «оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 225 089 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 716.

- В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими туда беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.

- За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 78 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 235 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины.

- В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 2 604,94 га (в том числе за сутки – 23 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 12 880 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 195.

- Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 081 гуманитарная акция, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной республике и Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи.

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