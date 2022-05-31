Сын Наташи Королевой снимает однушку в хрущевке

Наташа Королева души не чает в своем единственном сына Архипе Глушко Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко вот уже несколько месяцев живет самостоятельно. Сначала Архип Глушко и его невеста-стриптизерша Мелисса Волынкина обитали на чердаке загородного особняка звездных родителей парня. Однако недавно стало известно, что влюбленные выпорхнули из гнезда.

Наташа Королева души не чает в своем единственном сыне Архипе Глушко. Она рассказала, как сейчас живет ее отпрыск от стриптизера Тарзана. "Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее", - говорит певица.

В феврале сыну певицы и Сергея Глушко исполнилось 20 лет. Архип кардинально сменил имидж - коротко постригся. А потом решил начать самостоятельную жизнь. Он довольствуется весьма скромными условиями бытия.

"Наш сын снимает «однушку» в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно", - цитируют вокалистку 7 Дней.

По словам исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", Архип сам присмотрел себе квартиру, где теперь обитает с невестой-стриптизершей Мелиссой Волынкиной.

"Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский, оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать. Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья", - откровенничает Наташа.