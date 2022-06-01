Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

Ну признавайтесь, напевали в детстве: «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей»? А «Ежик резиновый с дырочкой в правом боку»? И «Все не от питания, все - от воспитания».

А потом, повзрослев: «Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли». До сих пор ведь поете?

Все эти строки и тысячи других, с лету прилипающих к языку, написала великолепная поэтесса, отмечающая 85-летие, - Юнна Мориц.

Как она себя называет, «поэтка». Которая продолжает жечь стихами и в наши дни. Чего стоит ее «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом».

Юнна Мориц.

2 июня, в свой день рождения, Юнна Мориц сама прочтет свои стихи на Радио «Комсомольская правда». Слушайте на 97,2 FM.

Ежик резиновый

По роще калиновой,

По роще осиновой

На именины к щенку

В шляпе малиновой

Шел ежик резиновый

С дырочкой в правом боку.

Были у ежика

Зонтик от дождика,

Шляпа и пара галош.

Божьей коровке,

Цветочной головке

Ласково кланялся еж.

Здравствуйте, елки!

На что вам иголки?

Разве мы волки

вокруг?

Как вам не стыдно!

Это обидно,

Когда ощетинился

друг.

Милая птица,

Извольте спуститься -

Вы потеряли перо.

На красной аллее,

Где клены алеют,

Ждет вас находка

в бюро.

Небо лучистое,

Облако чистое.

На именины к щенку

Ежик резиновый

Шел и насвистывал

Дырочкой в правом

боку.

Много дорожек

Прошел этот ежик.

А что подарил он

дружку?

Об этом он Ване

Насвистывал в ванне

Дырочкой в правом

Боку!