В Канаде запретили Агату Кристи за антисемитизм

Как говорила сама писательница, “умные не обижаются, а делают выводы” Фото: EAST NEWS

У нас этот детектив известен как “Десять негритят”. Агата Кристи считала его лучшим своим произведением. В мире продано более ста миллионов экземпляров этой книги. Это рекордсмен среди детективов. Однако в США и Канаде с первого года издания, с 1940-го, из политкорректности его всегда публиковали под названием “И никого не стало”.

И если насчет замены названия все понятно – почему его сменили, то где через более, чем 80 лет углядели антисемитизм, чиновники не поясняют. Однако канадские журналисты перечитали роман и нашли выражения “маленький еврей”, “еврейский мальчик” и “толстые семитские губы”.

До этого из школьной программы в рамках борьбы с расизмом убрали роман канадской писательницы Харпер Ли “Убить пересмешника” и повесть Джона Стейнбека “О мышах и людях”. Якобы они оскорбляют чернокожих.

Борьба против книг – не современная тенденция, как думают многие. В разные годы 20-го века в Канаде, США, Британии было исключено из школьных программ и библиотек немало знаменитых произведений, которые россияне свободно читают. Это, например, “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена (за слово “nigger” и другие расовые ругательства), “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл (расизм), “Прощай, оружие” и “По ком звонит колокол” Хэмингуэя (сексуальное содержание, “вредные книги”), “Американская трагедия” Теодора Драйзера, “Бойня номер пять” Курта Воннегута (вульгарность, примитивный язык, насилие)... Последнее произведение на самом деле – о бомбардировках Дрездена войсками союзников, в котором автор плохо отзывается об англичанах-военных и хвалит русских, которых встретил в плену. Вполне приличным языком.

Однако, вряд ли сегодня, когда там и сям запрещают всю русскую культуру целиком, кого-то удивит запрет на Агату Кристи, не так ли? Как говорила сама писательница, “умные не обижаются, а делают выводы”.