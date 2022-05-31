Герои спецоперации «Z»: рота старшего лейтенанта Соснина сходу отбила населенный пункт у украинских националистов

Сержант Виталий Никитин и Младший сержант Евгений Смирнов

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Бьют противника не обращая внимания на его число, дают шанс тем, кто поднимает руки вверх.

«Благость и милосердие потребны героям», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения в Европе. А еще напоминал солдатам, что «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Эти слова генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения сегодня, как никогда актуальны и сегодня.

КРЕПЧЕ ЗА АВТОМАТ ДЕРЖИСЬ ШОФЕР

Младший сержант Евгений Смирнов

«С начала проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик майор Вячеслав Монахов, действуя в составе сводного батальона материально-технического обеспечения, выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений.

С целью бесперебойного тылового обеспечения наступающих российских подразделений старший водитель автомобильного взвода Смирнов выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна, в составе которой находился Евгений, подверглась обстрелу со стороны украинских диверсантов. Автомобиль младшего сержанта Смирнова получил повреждения колеса и потерял ход. Не растерявшись в трудной ситуации, младший сержант Смирнов занял огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил 3 диверсантов. После того, как в бою диверсионная группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, Евгений восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район».

ВОВРЕМЯ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Сержант Виталий Никитин

«Начальник радиостанции сержант Виталий Никитин с первого дня специальной военной операции обеспечивает бесперебойную и устойчивую связь в батальонно-тактической группе российских Вооруженных Сил. Батальонно-тактическая группа, ведя ожесточенные бои с украинскими националистами, вытесняла противника с занимаемых позиций. Отступая, националисты вели ответный минометный огонь по наступающим российским военнослужащим. В ходе очередного обстрела, осколком мины был поврежден модуль связи, в результате чего связь в группе была утеряна. Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Виталий, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять поврежденный модуль. Высокий уровень профессионализма позволил сержанту Никитину оперативно восстановить работоспособность связного модуля и заново настроить радиостанцию. По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен значительный ущерб.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Никитина на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонно-тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить».

УНИЧТОЖИВ ДОТЫ ВЗЯЛ В ПЛЕН ЧАСТЬ БОЕВИКОВ

Старший лейтенант Роман Соснин

«Командир мотострелковой роты старший лейтенант Роман Соснин вместе со своими подчиненными, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Роман обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и 2 долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, Роман грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненные Романа Соснина уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков».

Старший лейтенант Роман Соснин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) по предложению Минобороны России решила поддержать семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

По данным военного ведомства дети военнослужащих смогут воспользоваться грантами в 12 институтах и факультетах московского кампуса Академии, а также в 13 крупнейших филиалах вуза по всей стране – в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Орле, Ростове-на-Дону, Владимире, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Хабаровске, Липецке, Калининграде и Челябинске.

«Президентская Академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины. Это посильный вклад Академии в реализуемые государством важные меры социальной поддержки населения России, а его реализация будет проходить в тесном взаимодействии с Министерством обороны. Выделенные гранты позволят детям военнослужащих получить образование в одном из ведущих вузов страны», – прокомментировал инициативу проректор РАНХиГС Максим Назаров.

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