Вопрос дня: Вы хотели бы вернуться в детство? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий, профессор РГГУ:

- У меня желания вернуться в детство не возникает. Мне хорошо в своем состоянии зрелости. Счастливые воспоминания детства меня радуют, но не мучают.

Сергей РОСТ, продюсер, сценарист, актер:

- К сожалению, возвращения в то питерское детство не будет никогда. Детство было хорошим. У меня есть детсадовские и школьные друзья из Поварского переулка - хотя большинство из тех друзей разъехались по миру. Это была прекрасная страна с абсолютно защищенными детьми.

Владимир ГРАММАТИКОВ, режиссер, кинодраматург, продюсер:

- Нет, я не хочу снова в военное детство в Свердловске. «Никогда не возвращайтесь в прежние места», - говорил гениальный Геннадий Шпаликов. Это пройдено, это прожито. То давняя часть моей жизни - и лучше идти вперед. Сейчас у меня шесть внуков и 10 правнуков, Грамматиковых. Их детство - это продолжение наших, моих традиций. И слава богу.

Светлана ЖУРОВА, зампред Комитета Госдумы по международным делам:

- Иногда возникает желание вернуться в детство, конечно. Наше советское детство, в моем случае в Кировске под Ленинградом, - мне оно очень нравилось. И все, что там было у меня, было замечательно. Первые эмоции, первые влюбленности, первые ошибки. И все - в первый раз. А когда в первый раз - это всегда интересно. Это остается теплым воспоминанием, к которому хочется вернуться. Там была безответственность такая - когда тебя кто-то защищает. Своим сыновьям рассказываю про свое детство иногда. Опыт был хороший. Когда мы знали, чем заняться без айпада. Я была председателем совета пионерского отряда. И старалась подтянуть отстающих всегда.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- У меня было счастливое детство в Киеве - и я бы хотел в него вернуться. Признаки счастливого детства - я жил с замечательными родителями в замечательном городе. Детство проходило на улице. Чтобы встретиться с другом, надо было просто позвонить ему домой. Я жил на Оболони. Там тогда было много диких мест, где можно было утром уйти и вернуться поздно вечером - счастливыми и ободранным. А если это была зима, то катались на льдинах и проваливались под воду. Это и было счастьем.