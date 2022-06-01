Самолет летной группы президента: что известно про Ил-96, способный заменить Boeing и Airbus

Можно по пальцам пересчитать страны, лидеры которых летают на самолетах собственного производства, и Россия - одна из них. Наш президентский борт построен на Родине практически без единого импортного гвоздя. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ РИА Новости

СПЯЩИЙ ДРАКОН

- В сборочном цеху Ил-96-400М вы ни с чем не спутаете, он зеленого цвета, - предупреждают меня во время экскурсии по воронежскому авиазаводу. Сейчас тут собирают сразу несколько лайнеров Ил-96. Тот, что с добавкой «400-М» - особая гордость завода. Это новая, увеличенная и модернизированная версия легендарного «девяносто шестого».

Сборочный цех. Фото: Владимир МАЗЕНКО

Сборочный цех - это огромный ангар длиной около 700 и шириной 100 метров. Когда открываются его ворота высотой 40 метров, кажется, что ты попал на съемочную площадку продолжения «Властелина колец», и из этих ворот вот-вот вылетит гигантский дракон.

Изнутри строящийся Ил-96-400М пока напоминает скорее шахту, чем салон лайнера, но на заводе обещают уже в ближайшие месяцы закончить сборку и приступить к летным испытаниям. Фото: Владимир МАЗЕНКО

Внутри тот самый зеленый исполин Ил-96-400М. В кабине работает сварка, кто-то колдует над обшивкой внутри салона, а швея Людмила Степанова по-домашнему прилегла на крыло «дракона» - обшивает противопожарные перегородки. В ближайшие месяцы завод планирует закончить сборку опытного образца и начать летные испытания.

Ил-96 - единственный отечественный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет. Завод ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) выпускает «девяносто шестые» около 30 лет, в среднем по одному лайнеру в год.

В 90-е российские авиакомпании использовали Ил-96 для дальних перелетов - например, из Москвы во Владивосток и Хабаровск. Да что там Хабаровск - этот самолет может долететь хоть до США (если авиасообщение откроют), хоть до островов Таиланда! Максимальная дальность полета лайнера - 9800 км, расстояние от Москвы до Нью-Йорка - 7500 км, до Бангкока или Пхукета - чуть больше 7000 км.

Но с годами конкуренция росла, коммерческие перевозчики постепенно теряли интерес к «девяносто шестому».

- Чтобы оставаться востребованным, нужно обновляться, иначе ты начинаешь терять позиции. Так и произошло с Ил-96. Этот самолет не менялся, а широкофюзеляжные Boeing и Airbus постоянно модернизировались и перешли на два двигателя вместо четырех, что давало существенную экономию. Ил-96 начал заметно уступать своим аналогам в топливной эффективности. Кроме того, западные лайнеры переходили на кабины с экипажем из двух пилотов, у нас по-прежнему летали с тремя, - объясняет главный редактор портала Avia.ru

Роман Гусаров причины прохладного отношения наших перевозчиков к этому лайнеру.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА

В итоге у коммерческих авиакомпаний «девяносто шестых» не осталось - западные аналоги оказались попросту дешевле в эксплуатации. Все существующие лайнеры Ил-96 сегодня использует летный отряд «Россия» - он перевозит первых лиц государства, включая президента. А во Владивосток и Бангкок россияне летают на «Боингах» и «Аэробусах». Около 90% российского пассажирооборота сейчас обслуживают именно западные самолеты.

Но все изменилось после 24 февраля - Boeing и Airbus отказались поставлять в Россию и самолеты, и запчасти. И российские власти заявили о намерении увеличить производство самолетов на порядок (см. «Только цифры»). И хотя произойти это должно в основном за счет Sukhoi Superjet и МС-21, Ил-96 тоже претендует на свою долю авиапирога.

- Мощности завода позволяют выпускать самолеты такого класса под задачи, которые нам ставятся. Сейчас задача - два самолета в год, - говорит директор по производству ВАСО Евгений Гришин.

Лайнеры Ил-96 - практически полностью импортозамещенные. Еще один несомненный плюс этого самолета - надежность: ЧП с «девяносто шестыми» можно по пальцам пересчитать, и все они обошлись без жертв.

Однако главная проблема, по которой Ил-96 проиграл западным конкурентам, пока никуда не делась: самолет «кушает» слишком много топлива. Но эксперты верят, что в ближайшие годы ситуация изменится к лучшему.

- У нас пока нет собственного двигателя (для перехода на два мотора вместо четырех. - Ред.). Надежда на двигатель ПД-35, который, возможно, будет создан к 2025 году. Он позволил бы уйти от четырех-моторной схемы, - обрисовывает перспективы лайнера Роман Гусаров. - Впрочем, летать на чем-то надо, поэтому и четырехдвигательные Ил-96 могут быть востребованы. А для дальних рейсов внутри России нужно не так уж много машин: 15 - 20 самолетов. Так что производство Ил-96 вполне оправданно.

ТТХ ИЛ-96-400М Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНА ВОПРОСА

Дешевле западных аналогов

Стоимость нового лайнера Ил-96-400М в ВАСО не называют, в СМИ писали о 8,5 млрд руб. (около $135 млн).

- Актуальная цена на эту модель давно не озвучивалась, - говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - Но в любом случае Ил-96 должен стоить дешевле аналогичных импортных самолетов.

Эксперт считает, что по характеристикам Ил-96 корректно сопоставить с Airbus 330-300 (хотя этот лайнер летает на двух двигателях, а не на четырех, как «Ил»). Каталожная цена - порядка $245 млн, что намного больше предполагаемой цены Ил-96-400М.

- Если пассажирский Ил-96 будет значительно дешевле аналогов, то даже тот факт, что он менее экономичен из-за высокого расхода топлива, сделает его коммерчески выгодным для авиакомпаний, - говорит Гусаров.