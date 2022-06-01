Мумия Бреда Питта, проклятье Джонни Деппа и кактус Гослинга: Самые странные татуировки заграничных звезд

Брэд Питт и его ледяная мумия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном интервью звезда фильма «Аритмия» и сериала «Хрустальный» Николай Шрайбер долго объяснял, зачем сделал татуировку Дон Кихота, а потом вдруг честно отрезал: «Пьяное тату, бывает!». И действительно, глядя на некоторые изображения на теле звезд различной величины, иного аргумента на ум не приходит. Чем они думали, когда просили татуировщика набить это? В обзоре «КП» - несколько печальных примеров беспечности звезд.

Райан Гослинг: кактус на предплечье

Райан любит, когда татуировки выглядят плохо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лауреат «Золотого глобуса» и звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» Райан Гослинг давным-давно набил на самом видном месте предплечья нечто, похожее на кактус. По задумке это должна была быть рука монстра. Но исполнение говорит само за себя: это авторская работа звезды Голливуда. Уже потом актер оправдывался, как мог: «Люблю, когда татуировки выглядят плохо».

Вообще-то это не кактус, а рука монстра. Фото: ZUMAPRESS.com

Дрейк: флакон одеколона

Тату Дрейка вызывает недоумение. Фото: СОЦСЕТИ

Случается, когда бренды нанимают за небольшой прайс представителей маргинальных слоев населения, чтобы бесчеловечно выбить на их теле собственную рекламу в качестве вирусной акции. Но когда такие вещи делают добровольно, да еще и миллионеры, - недоумение зашкаливает. Так случилось с канадским музыкантом Дрейком, входящим в пятерку самых богатых рэперов мира (с состоянием $60 млн), который набил флакон одеколона с названием первого аккаунта в Твиттере: drakkar noir.

Это флакон одеколона с названием первого аккаунта в Твиттере. Фото: СОЦСЕТИ

Джонни Депп: проклятие в адрес бывшей

Джонни Депп посвятил тату Эмбер Херд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни Депп, капитан Джек Воробей и участник скандального судебного процесса с бывшей женой Эмбер Херд, был вынужден переделывать тату, исходя из изменившихся жизненных обстоятельств. Влюбившись в нежную красавицу Херд на съемках «Ромового дневника», он посвятил ей татуировку SLIM («худышка») на пальцах. Но, пожив с Эмбер и полностью разочаровавшись, переделал слово на SLUM («мразь») и до сих пор пытается развестись.

Пожив с Эмбер он переделал надпись на SLUM. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Ловато: отпечаток губ

Деми Ловато подвел тату-мастер. Фото: ZUMAPRESS.com

Американская певица и звезда диснеевских фильмов Деми Ловато еще в 18 лет вытатуировала на руке ярко-розовый отпечаток поцелуя накрашенными губами. Поцелуй - довольно частое изображение, только в случае с вокалисткой вертикальное тату больше походило на... вагину. В итоге Ловато перезабила татуировку, превратив губы в розу. И даже написала в соцсетях дерзкое обращение к мастеру, сделавшему тату: признала, что пришла в салон в нетрезвом состоянии и не контролировала процесс.

Деми в 18 лет вытатуировала на отпечаток поцелуя накрашенными губами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоге Ловато перезабила татуировку. Фото: СОЦСЕТИ

Брэд Питт: ледяная мумия

Это изображение сделано в честь ледяной мумии человека эпохи медного века. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У бывшего мужа Анджелины Джоли Брэда Питта на теле много тату. Самое загадочное и странное - контур ледяного человека Эци, также известного как замороженный Фриц, на предплечье. Изображение сделано в честь ледяной мумии человека эпохи медного века, обнаруженной туристами в 1991 году в Эцтальских Альпах. Чертов любитель археологии!

Майли Сайрус: котенок на губе

На губе у Майли Сайрус котенок. Фото: СОЦСЕТИ

Нечто напоминающее божью коровку на внутренней стороне нижней губы у популярной американской певицы Майли Сайрус - это на самом деле котенок. Сложно понять мотивацию артистки: может, спор кому проиграла, может, решила признаться в вечной любви кискам, но со временем тату будет терять и терять в красках (особенно с учетом объемов слюны во рту) и превратится в неразборчивое чернильное пятно.