Мумия Бреда Питта, проклятье Джонни Деппа и кактус Гослинга: Самые странные татуировки заграничных звезд

Брэд Питт и его ледяная мумия.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В одном интервью звезда фильма «Аритмия» и сериала «Хрустальный» Николай Шрайбер долго объяснял, зачем сделал татуировку Дон Кихота, а потом вдруг честно отрезал: «Пьяное тату, бывает!». И действительно, глядя на некоторые изображения на теле звезд различной величины, иного аргумента на ум не приходит. Чем они думали, когда просили татуировщика набить это? В обзоре «КП» - несколько печальных примеров беспечности звезд.
Райан любит, когда татуировки выглядят плохо.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Лауреат «Золотого глобуса» и звезда фильма «Ла-Ла Лэнд» Райан Гослинг давным-давно набил на самом видном месте предплечья нечто, похожее на кактус. По задумке это должна была быть рука монстра. Но исполнение говорит само за себя: это авторская работа звезды Голливуда. Уже потом актер оправдывался, как мог: «Люблю, когда татуировки выглядят плохо».
Вообще-то это не кактус, а рука монстра. Фото: ZUMAPRESS.com
Тату Дрейка вызывает недоумение.
Фото: СОЦСЕТИ
Случается, когда бренды нанимают за небольшой прайс представителей маргинальных слоев населения, чтобы бесчеловечно выбить на их теле собственную рекламу в качестве вирусной акции. Но когда такие вещи делают добровольно, да еще и миллионеры, - недоумение зашкаливает. Так случилось с канадским музыкантом Дрейком, входящим в пятерку самых богатых рэперов мира (с состоянием $60 млн), который набил флакон одеколона с названием первого аккаунта в Твиттере: drakkar noir.
Это флакон одеколона с названием первого аккаунта в Твиттере.
Фото: СОЦСЕТИ
Джонни Депп посвятил тату Эмбер Херд.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Джонни Депп, капитан Джек Воробей и участник скандального судебного процесса с бывшей женой Эмбер Херд, был вынужден переделывать тату, исходя из изменившихся жизненных обстоятельств. Влюбившись в нежную красавицу Херд на съемках «Ромового дневника», он посвятил ей татуировку SLIM («худышка») на пальцах. Но, пожив с Эмбер и полностью разочаровавшись, переделал слово на SLUM («мразь») и до сих пор пытается развестись.
Пожив с Эмбер он переделал надпись на SLUM.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Деми Ловато подвел тату-мастер. Фото: ZUMAPRESS.com
Американская певица и звезда диснеевских фильмов Деми Ловато еще в 18 лет вытатуировала на руке ярко-розовый отпечаток поцелуя накрашенными губами. Поцелуй - довольно частое изображение, только в случае с вокалисткой вертикальное тату больше походило на... вагину. В итоге Ловато перезабила татуировку, превратив губы в розу. И даже написала в соцсетях дерзкое обращение к мастеру, сделавшему тату: признала, что пришла в салон в нетрезвом состоянии и не контролировала процесс.
Деми в 18 лет вытатуировала на отпечаток поцелуя накрашенными губами.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В итоге Ловато перезабила татуировку.
Фото: СОЦСЕТИ
Это изображение сделано в честь ледяной мумии человека эпохи медного века.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
У бывшего мужа Анджелины Джоли Брэда Питта на теле много тату. Самое загадочное и странное - контур ледяного человека Эци, также известного как замороженный Фриц, на предплечье. Изображение сделано в честь ледяной мумии человека эпохи медного века, обнаруженной туристами в 1991 году в Эцтальских Альпах. Чертов любитель археологии!
На губе у Майли Сайрус котенок.
Фото: СОЦСЕТИ
Нечто напоминающее божью коровку на внутренней стороне нижней губы у популярной американской певицы Майли Сайрус - это на самом деле котенок. Сложно понять мотивацию артистки: может, спор кому проиграла, может, решила признаться в вечной любви кискам, но со временем тату будет терять и терять в красках (особенно с учетом объемов слюны во рту) и превратится в неразборчивое чернильное пятно.