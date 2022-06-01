Военная спецоперация на Украине 1 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июня 2022 года.

Россия будет применять в ходе специальной операции на Украине щадящую тактику нескольких котлов, а сама спецоперация завершится до наступления холодов. Такой прогноз дал специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин, общаясь с читателями в прямом эфире на YouTube-канале КП.

Ведущий инженер-конструктор украинского авиапредприятия "Антонов" задержан СБУ за поддержку российской спецоперации. Мужчину обвиняют в том, что он распространял в социальных сетях карту Украины с территориальными изменениями.

На химическом комбинате в Северодонецке взорвана емкость с химикатами, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Леонид Мирошник. По информации Мирошника, взрыв произошел на химкомбинате "Азот". Предположительно, взорвана емкость с азотной кислотой.

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