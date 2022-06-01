«Я офигела! Придется продавать»: Вера Сотникова не смогла попасть в свою квартиру в Каннах после того, как французские власти сменили замки

Вера Сотникова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вера Сотникова в свое время купила квартиру в Каннах. По словам 61-летней актрисы, тогда ситуация на рынке жилья складывалась так, что приобрести апартаменты на Лазурном берегу оказалось дешевле, чем дачу в Подмосковье. Но сейчас из-за политической ситуации заграничная недвижимость стала для Сотниковой настоящей обузой. Авиарейсы отменили еще во время пандемии, а теперь из-за западных санкций поездки во Францию и вовсе стали проблематичными. Даже оплатить коммунальные расходы за жилье на Западе сейчас настоящая проблема – российские банковские карты там не работают. Неудивительно, что Сотникова задумалась о продаже своих каннских апартаментов.

- Слава Богу, что я не олигарх, не попадаю под санкции. За квартирой присматривают. Я собираюсь продавать, но как? – задалась вопросом Вера в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Актриса признается, что во время пандемии едва не лишилась квартиры. Из-за коронавируса она не смогла вовремя приехать и оплатить коммунальные счета. У Сотниковой накопился долг, и французские власти просто сменили замки в ее апартаментах, чтобы она не могла туда попасть.

- Из-за задолженности по квартире в ней поменяли замок — оказывается, там имеют на это право. Я офигела! Чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок. А я из-за пандемии не могла этого сделать, - негодует Сотникова.

Теперь же местным властям и вовсе не составит труда опечатать жилье, чтобы хозяйка-россиянка не смогла в нем поселиться. К слову, уже известны многочисленные случаи, когда российским гражданам во Франции и в Монако блокируют банковские счета и отказываются продлевать вид на жительство, вынуждая их уехать. Сотникова признается: ей жалко расставаться с жильем на Лазурном берегу, но ничего не поделаешь.

О продаже своей квартиры во Франции подумывает и Татьяна Веденеева. Телеведущая несколько лет назад приобрела апартаменты там же, на Лазурном берегу.

- Тоже, как и Верочка думаю, надо продать пока не поздно. Есть предпосылки, что могут у всех россиян отобрать, - считает телеведущая.

Татьяна Веденеева называет апартаменты во Франции своей дачей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В каком именно городе Франции расположена ее дача, Веденеева не говорит. И только уточняет, что это один из самых красивых регионов страны, побережье Средиземного моря.

- Рядом Монако, Альпы спускаются прямо в море… Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа — до Испании, четыре — до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, - рассказывала ранее Веденеева.

Татьяна говорит, что чувствует себя на Лазурном берегу как дома, поскольку там живет много русских. По ее словам почти половина недвижимости на юге Франции скуплена иностранцами, в том числе россиянами.