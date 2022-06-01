«Мой шалун»: Королева поставила точку в слухах о разводе с Тарзаном

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева 31 мая принимала поздравления: певица отметила 49-летие. По случаю ее дня рождения муж артистки Сергей Глушко опубликовал в соцсетях нежный пост. В последнее время Тарзан почти не появляется с женой на публике, а на светских мероприятиях Наташу всегда сопровождает сын Архип Глушко. Неудивительно, что в Сети появились новости о разводе пары. На фоне слухов о расставании Сергей опубликовал страстное видео и признался Королевой в любви.

Ролик был снят во время отдыха пары на Занзибаре. Стоя в бирюзовой воде Индийского океана, супруги дарят друг другу нежные поцелуи и объятия.

- С днем рождения, моя королева! Спасибо, что ты есть! Люблю тебя! – написал Тарзан.

Наташа оценила любовное признание мужа и ответила: «Спасибо, мой шалун».

Тарзан опубликовал страстное видео с женой. Фото: кадр видео.

Слухи о том, что у супругов не все ладно, появились после начала спецоперации на Украине. Сергей - бывший военнослужащий – поддержал Россию и заявил в соцсетях, что он патриот своей страны. После этого кто-то заметил, что мама Королевой отписалась от Глушко. В начале 90-х Людмила Порывай переехала из Киева в Майами и с тех пор живет в США. Сам Сергей недавно прокомментировал слухи о своей ссоре с тещей на почве политики. Глушко заявил, что ничего подобного не было, и назвал Порывай лучшей женщиной на свете.

Отметив полувековой юбилей, муж Наташи Королевой решил завязать с карьерой стриптизера. Прекратив раздеваться на сцене, Тарзан открыл в себе новый талант: теперь он – художник. Во время пандемии у супруга певицы появилось много свободного времени, которое он решил посвятить творчеству. Сергей Глушко рисует портреты – членов семьи, друзей и знакомых. Любимая модель – конечно, жена Наташа. Ее Тарзан изобразил в полуобнаженном виде, кокетливо прикрывающей руками пышную грудь.

Отметив полувековой юбилей, Сергей Глушко решил завязать с карьерой стриптизера. Фото: соцсети.

Еще одна героиня его полотен – мама Королевой Людмила Порывай. Как признался Тарзан, когда он нарисовал ее на холсте, отношения с тещей значительно потеплели.

- Теща с меня просто пылинки сдувает после портрета, - похвастался Глушко.