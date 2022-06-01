В Испании расследуют внезапную смерть экс-принцессы Катара, которая рассказала о насилии над дочерьми

Тело бывшей катарской принцессы было обнаружено местной полицией в ее доме в испанской Марбелье. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая катарская принцесса Касия Галланио скончалась в возрасте 45 лет. Как пишет «El Pais», тело Галланио была обнаружено местной полицией в ее доме в испанской Марбелье. Консьерж жилого комплекса «Playas del Duque» позволил нескольким полицейским войти в дом в восемь часов утра в прошлое воскресенье после того, как одна из дочерей подняла тревогу из-за того, что мать не отвечала на звонки в течение нескольких дней. На теле женщины не было признаков физического насилия, а следователи считают, что наиболее вероятной причины гибели женщины является передозировка.

Дочка выходцев из Польши и гражданка США Галланио получила известность как третья жена бывшего министра нефти Катара Абдель Азиза бен Халифа Аль-Тани, с которым у нее возник конфликт из-за общих дочерей. После судебного разбирательства, длившегося более 10 лет, женщине было отказано в опеке над их тремя дочерями якобы из-за ее пристрастия к алкоголю и депрессии. Сейчас две 17-летние близняшки проживают в Испании и не общаются с отцом, а младшая 15-летняя дочь вместе с представителями катарской королевской семьи находится во Франции.

В свою очередь женщина обвиняла своего бывшего мужа в сексуальном насилии над собственными детьми. Как пишет «Le Parisien», одна из дочерей катарца в этом году подала на него заявление в полицию, обвиняя в том, что он имел с ней сексуальные отношения в возрасте от 9 до 15 лет.

Несмотря на то, что Галланио не жила с детьми, она всегда делилась тем, как сильно любит своих дочерей в социальных сетях. «Мои милые. Никогда не забывайте, что я так вас люблю. Жизнь наполнена трудными и хорошими временами. Если в определенные моменты вы чувствуете себя ошеломленными, не забывайте, кто вы. Расправьте свою корону и будьте храбрыми. Учитесь на всем, что можете, и будьте невероятными, вдохновляющими, сильными и сострадательными женщинами, я знаю, что вы можете», — написала Галланио в своих соцсетях.

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