Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие доставили грузовыми автомашинами более 20 тонн гуманитарной помощи в город Изюм Харьковской области для восстановления Вознесенского собора (возведен в 1826 году) пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины.

Среди строительных материалов: кирпичи, штукатурка, доски, гвозди и инструменты. Все это для восстановления Вознесенского собора, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов ВСУ.

В один из дней во время проведения службы в Вознесенском соборе 122-мм мины пробили кладку купола и ранили несколько местных жителей. Храм выдержал три попадания снарядов. Но пострадал только фасад.

В подвалах 200-летнего собора от обстрелов ВСУ укрывались люди, у которых не было своего погреба. В самый пик боевых действий находилось до 50-ти человек. С детьми и совсем уже старики. Без электричества и водоснабжения они тут проводили многие дни и ночи. На бетонный пол укладывали поддоны, сверху – матрасы и что-то из теплой одежды. Чтобы хоть как-то согреться – отопления в сыром подземелье не было. С собой брали только свечи.

- Сейчас жизнь в городе понемногу налаживается. А священники говорят – когда все закончится, сделают здесь комнату для молебнов. Сейчас только я один остался здесь. В этой комнате. А все съехали уже. Недельки две. Ну, разошлись люди по домам. Слава Богу, тихо становится, - говорит протоиерей Николай.

Отец Николай проводит российских журналистов в алтарь храма, в котором служит. Показывает разрушения. Следы от осколков на окладах, иконах, разбитый престол, и плитку на полу. Росписи на стенах, которым почти двести лет, выбило местами до кирпичной кладки.

- Со всех сторон начали бомбить. Все иконы тогда попадали. Это окно полностью вылетело в ту сторону. Полностью, - рассказывает священник.

Любопытно, что этот собор не пострадал даже в годы Великой Отечественной войны. В советское время его двери ни на день не закрылись. И только в этом году он получил три прямых попаданий снарядов ВСУ. А сколько их разорвалось вокруг – никто не считал.

Отец Николай вспоминает – служил вечерню, когда случился первый прилет: «На пол! На пол! На пол! Начал орать. И сам на пол упал, Господи помилуй. Испугался так – не дай Бог никому. И начал орать людям – на пол, по стенке, по стенке. А она по всему собору – тюх, тюх, тюх. Страх, ребята».

Напомним, начиная с 2 марта 2022 российские военные и волонтеры доставили на Украину уже 24 652,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 081 гуманитарная акция, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной республике и Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 309,8 тонны гуманитарной помощи.

- Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. И не только от крупных предприятий. Много небольших посылок, которые собирают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь, - отметили в Минобороны.