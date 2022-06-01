В Мексике ввели полный запрет на продажу вейпов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор сообщил о тотальном запрете на распространение вейпов и электронных сигарет на территории страны. По мнению мексиканского лидера, мера станет серьезным шагом по защите здоровья граждан страны, а особенно – детей и подростков.

«Сегодня мы подписали указ, который запрещает распространение и коммерциализацию вейпов и электронных сигарет в Мексике», – сообщил президент.

Мексика - далеко не первая страна, которая запрещает продажу устройств для парения. Так распространение вейпов и их реклама запрещены в ряде стран Европы (Бельгия, Дания, Нидерланды).

Очень негативное отношение к электронным приспособлениям для имитации курения в Канаде – здесь при наличии в багаже вейпа можно запросто не пройти таможенный контроль. Хотя официального запрета на ввоз подобных устройств пока нет.

В Австралии никотин считается токсичным веществом и его оборот запрещен. Это же касается и никотинсодержащих жидкостей для вейпов.

Азия вообще отличается драконовскими мерами к парильщикам: за продажу вейпа в Брунее можно получить штраф в размере $10 тысяч (более 600 тысяч рублей), а в Гонконге – до 100 тысяч гонконгских долларов (780 тысяч рублей). Или угодить за решетку на 2 года – все будет зависеть от конкретного суда.

В Сингапуре, Турции, Иране и ОАЭ запрещены не только реклама и продажа вейпов, но и их использование. А вот в Индии или на Филиппинах можно угодить под арест даже за хранение жидкости для парогенератора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Мексики пожаловался, что США финансируют конфликт на Украине, игнорируя соседей

Глава государства назвал необъяснимыми действия Вашингтона (подробнее)