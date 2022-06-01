Военнопленный ВСУ - матери: «Тут оказались добрейшие люди, дали чистые шкарпетки и кроссовки»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показали кадры допросов очередных военнопленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сложившие оружие всушники рассказывают, что, не хотят воевать. А еще благодарят за хорошее отношение российских военнослужащих. Говорят родственникам, что русские к ним относятся лучше чем свои командиры.

Называют российских солдат «добрейшими и хорошими людьми», хотя пропаганда на украинском телевидении пытается убедить их близких и родственников в обратном. При общении с родственниками по телефону подчеркивают, что плен это спасение.

- Алло мам, ты не плакай, будь ласка, - просит бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Богданчук. - Я сдался до российских людей в плен, сказал им правду: что никого не убивал, что меня заставили идти на войну. Сдался им в плен, а у меня ноги были мокрые. Они мне дали новые шкарпетки (носки) и кроссовки и сказали, что я молодец, что пришел и сдался.

- Шо теперь буде?

- Переведут туда, где все военнопленные. Связи там не будет, потому дали мне тебе позвонить. Но ты не переживай, буде все добре, чтобы вы не переживали. Тут на богато люди добрейшие, не то, что говорят у нас по телевизору.

- А шо наши скажут, что наши будут робить (делать)?

- А что наши скажут. Они меня в бой на мясо отправили. Их не волновало умею воевать я или нет. А тут дали макарон с мясом, добрейшие люди. Сказали, что разберутся и отпустят до дому, как война закончится. Вышло все наоборот, наши люди зверски, а те добры. Я такой доброты не бачив (не видел) ни у кого здесь.

А вот рассказ Дмитрия Марко, пленного военнослужащего территориальной обороны Вооруженных сил Украины: «Изначально позвонили, сказали явиться в военкомат. Убеждали, угрожали, потом собрали группу и ночью вывезли в село. Пересадили на поезд. Тогда стали понимать, что везут в Донецкую область. Мы люди гражданские. Половина нашего взвода написали отказы. Люди хотят жить мирно».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственным комитетом России возбуждены пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны), в отношении командира реактивной батареи бригадной артиллерийской группы 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Александра Уралёва и иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел. Среди них военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгений Кураш, Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрей Качанов, Роман Забродский, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, Эмиль Ишкулов, Владимир Капитула, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Довбий, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко, 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслав Вессер, Александр Зуев, Игорь Скибюк, Павел Туровчик, Сергей Нестеренко.

По данным следствия, в период с 29 по 31 мая 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая и населенных пунктах Еленовка, Макаровка, Степное, Павловка, Мироновский Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Стаханов, Кременная, Золотое-5, Сватово и населенном пункте Криничное Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов городов Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, а также населенных пунктов Еленовка, Макаровка, Степное, Мироновский и Павловка ДНР погибли двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний; 28 человек, в частности 3 несовершеннолетних, получили ранения; повреждены 83 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здания православного храма, детского сада и школы.

Атаки на города Первомайск, Стаханов, Кременная, Золотое-5 и Сватово, а также село Криничное ЛНР привели к гибели двух мирных жительниц, ранениям 18 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, повреждениям 53 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе зданий школы, детских дошкольных учреждений, библиотеки и хосписа. В больницы Луганской Народной Республики за оказанием медицинской помощи обратились 4 мирных жителя, получившие ранения в результате обстрелов поселка городского типа Камышевахи в мае 2022 года.

СК России продолжает расследование уголовных дел о преступлениях участников украинских вооруженных формирований с целью обеспечения неотвратимости наказания для всех лиц, причастных к обстрелам мирного населения.